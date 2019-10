Vær med: Fyns største redaktionslokale

Som journalist kan man godt somme tider få fornemmelsen af, at alle da må være enige med en om, hvad der er vigtigt at sætte fokus på. Ikke mindst her på TV 2/Fyn, hvor vi er i kontakt med fynboerne hver eneste dag. Det er en af fordelene ved at være et regionalt mediehus.

Men når sandheden skal frem, og det skal den jo, så har du, der læser dette, sikkert noget mere forstand på, hvad der er vigtigt for dig, end vi har.

Det er baggrunden for, at vi på TV 2/Fyn netop har etableret "Den Fynske Redaktion". En Facebookgruppe med i skrivende stund 36 medlemmer, men vi håber, at mange flere vil være med, så det vitterligt kan blive Fyns største redaktionslokale. Her vil vi bede dig og andre fynboer om jeres meninger, idéer og bidrag til historier, mens vi arbejder med dem. I første omgang bliver det et af vores nyeste tiltag, TV 2/Fyns events, som vi inviterer dig til at bidrage til.

Del dit råd om kræft

I næste uge er det Knæk Cancer-ugen, og her kan du være med til at give dit bedste råd eller erfaring om kræft videre til andre fynboer, der måske lige nu står i en svær situation. Vi inviterer til, at du optager din egen video med et godt råd eller en erfaring, som du enten kan dele i "Den Fynske Redaktion" eller på Instagram med hashtags #fynknækkercancer og #tv2fyn

I "Den Fynske Redaktion" kan du også lige nu give din mening til kende. Vi vil gerne høre, om du mener, man skal tilbyde sin hjælp uopfordret, når en ven eller familiemedlem har kræft.

Mød os på Flakhaven i Odense onsdag den 23. oktober klokken 15-20, hvor Kræftens Bekæmpelse har arrangeret årets Knæk Cancer-lysceremoni. Her vil vært Signe Kjær Lindboe og en fotograf stå klar til at optage videoer med alle, der gerne vil give et råd eller erfaring videre.

I løbet af onsdagen vil de gode råd og erfaringer blive delt på tv2fyn.dk

Journalistik i virkeligheden

Knæk Cancer-eventen er den første af mange, som vi inviterer til i den kommende tid. TV 2/Fyn har nemlig etableret en event-redaktion, som ud over at bestyre Fyns største redaktionslokale, "Den Fynske Redaktion", fremover hver uge vil invitere fynboerne med til fællesskabende aktiviteter rundt om på Fyn.

Vi har allerede været i gang et stykke tid. Måske hørte du om Rygeostens Dag i september, hvor flere hundrede fynboer meldte sig under fanerne som rygeostambassadører for at redde den mest fynske ost. Og i sidste uge samledes vi for sammen at skabe opskrifter mod mobning. (Se dem her.)

Vi tror nemlig på, at journalistik og public service bliver endnu bedre i virkeligheden end på en skærm.

- Når du mødes, opstår der noget på et helt andet niveau. Det er en oplevelse, der sætter sig 10 gange så meget som at se et nyhedsindslag. Det er rendyrket public service, sagde redaktionschef Lasse Hørbye Nielsen tidligere på året i en artikel i fagbladet Journalisten.