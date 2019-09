Efter år med sygdom og dødsfald: Fynsk ægtepar vinder tre millioner 

3.000.000 kroner er rullet ind på bankbogen hos et ægtepar i slutningen af 50´erne i Odense. Parret havde syv rigtige på deres Plus-abonnement, og dermed delte de hovedpuljen på seks millioner med en anden vinder.

- Vi har spillet de samme tal i omkring fem år. Der er nogle af rækkerne, som er en personlig blanding af børnenes fødselsdatoer og så videre. Dem kan jeg nærmest udenad. Og så er der en enkelt række med tilfældige tal, som jeg aldrig kan huske. Jeg havde faktisk været inde at kigge på tallene, men jeg synes jo ikke der var noget specielt genkendeligt. Så det tænkte jeg ikke videre over, fotæller den heldige vinder til Danske Spil.

Troede det var snyd

Manden fandt først ud af, at han var blevet millionær et par dage efter nummerudtrækningen. Et ukendt nummer blev ved med at ringe til ham, og til sidst valgte han at besvare opkaldet.

- Det var først om torsdagen, at jeg fik taget mig sammen, og da det så var Danske Spil i den anden ende, blev jeg noget forvirret. Især, da han så samtidig fortalte, at jeg havde vundet tre millioner kroner. Min kone sad ved siden af og så mig blev helt grå i ansigtet. Hun hørte det med pengene og udbrød: Skynd dig at lægge på, det er sikkert nogle, der prøver at snyde penge ud af os, fortæller den nybagte millionær.

Konen fik dog selv medarbejderen fra Kundecenteret i røret og blev således beroliget.

Livet taget op til revision

Til Danske Spil fortæller parret, at de har været igennem en hård tid med sygdom og dødsfald i den nære familie.

- Det var ligesom om, at der kom noget lys ind i vores liv efter en meget mørk tid. Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre af os selv. Kunne slet ikke sidde stille. Så vi ringede til vores venner og spurgte, om de ikke kunne mødes med os nede i byen. Vi måtte simpelthen dele oplevelsen med nogen, lyder det fra den heldige vinder, som er millionær nummer 3526.

Udover at ægteparret nu har fået ændret deres liv på den økononomiske front, så har gevinsten også fået parret til at tage hele deres liv op til revision.

- Jeg har simpelthen taget mit liv op til revision på en helt ny måde. Det gik jo op for mig, at udover, at jeg nu er rig ifølge min konto, så er jeg også rig på resten af det, som omgiver mig. Jeg har en dejlig kone, vi er begge raske, vores børn har det godt, vi har de bedste venner, man kan tænke sig, og jeg er jo også vildt glad for mine kollegaer. Så hvis jeg sagde op, ville jeg jo miste den daglige kontakt med dem. Måske jeg går ned i tid på et tidspunkt, men jeg vil gerne blive ved med at arbejde så længe som muligt, fortæller manden, der er skolelærer.

Søn: Det klæder dig at være rig

Om lørdagen havde den nybagte millionær arrangeret et surprise-party for konen, og her kunne han mærke lysten til at gøre noget ekstra for sine venner.

-Jeg sad bare som en flække træsko hele aftenen. Min ene søn sagde ligefrem til mig, at det klædte mig at være rig. Haha. Men han har selvfølgelig også set os hænge noget med mulen det sidste stykke tid. Begge vores børn er meget glade på vores vegne. Og de skal selvfølgelig også have del i pengene, lyder det.