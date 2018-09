Fynsk amatør får støtte af vennen Nicki P.: - Go for it

I aften spiller Anders Fønss fra Tarup Paarup IF i den danske landsholdsdragt i Slovakiet. Vennen Nicki Pedersen er klar til kampen.

Den fynske speedway-veteran Nicki Pedersen og tre af hans nærmeste venner er klar til kamp. Klar til at følge det danske "nødlandshold" - og specielt Anders Fønss fra den fynske 2. divisionsklub Tarup-Paarup Idrætsforening (TPI).

30-årige Anders Fønss steg tirsdag overraskende om bord i et special-chartret fly og fløj sammen med resten af den til lejligheden sammenstykkede flok af førstegangs-landsholdspillere til Slovakiet.

Her kan han få sin debut i den rød-hvide landsholdstrøje, hvis han kommer på banen i Bratislava. Med i truppen på 23 mand er fire andre spillere fra TIP og serie 1-spilleren Kevin Jørgensen, der er i truppen i kraft af at han spiller på det danske futsal-landshold. Kampen starter klokken 20.45.

Læs også TPI bliver haglet ned: - Det er rene amatører

Nicki P.: "Uha, det kan være skræmmende"

Men hvad tænker en syv-dobbelt verdensmester, når en af hans bedste venner ud af det blå pludselig skal slås for de danske farver?

- Jeg tænkte, det her er crazy. Det er sådan noget, jeg synes er fedt. Spontant. Ind i det. Go for it. Brug den energi man normalt ... Jeg tænker: "Uha, det kan være skræmmende det her". Gå ind og vis, hvad du står for, siger Nicki Pedersen, som har været i kontakt med Anders Fønss efter flyet lettede fra Roskilde Lufthavn.

- Han tackler situationen utroligt godt. Han sendte nogle billeder, hvor tøjet (landsholdsdragten, red.) lå på sengen. Han er klar og glæder sig selvfølgelig til at komme ind og spille. De er som løver i et bur.

Det her svarer nogenlunde til at få den lokale knallertklub til at køre hold-VM i speedway. Har det her hold overhovedet nogen chance?

- Nej. Det tror jeg absolut ikke det har. Men jeg vil håbe slovakerne er så bange for det her hold, at de tænker "uha, vi skal jo vinde denne her", så de går helt i baglås.

- Jeg føler, at de har alt at vinde og intet at tabe. Det skriver jeg også til Anders: "Gå nu ind og nyd det, brænd den af, gør alt, hvad I overhovedet kan".

Anders Fønss har mange kælenavne og bliver blandt andet kaldt for "Slagteren fra Fyn" og "Fyns svar på Zlatan", og det håber Nicki Pedersen, at han lever op til i aften:

- Han er en rigtig hård spiller. Men jeg tænker, at han nok lige skal drosle det lidt ned. Lad os se, hvad han står for og respekt for de her drenge.

Helt inde i hjertet håber Nicki Pedersen, at Danmark vinder kampen, som jo reelt er en såkaldt testkamp, man er jo dansker, siger han:

- Men det bliver en tough kamp. Lad os nu se, hvad der sker.

- Hvis Anders Fønss scorer vil det være helt fantastisk, slutter en optimistisk Nicki Pedersen.

Læs også Så godt klarer fynske landsholdspillere sig mod Messi