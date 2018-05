Fynsk amatørpizzabager udfordrer verdens bedste: Kun de nærmeste har smagt hans pizzaer

Amatørpizzabageren Jannik Hultél fra Thurø er ved et tilfælde blevet udtaget til "landsholdet for pizzabagning". Han skal nu deltage i en stor italiensk konkurrence.

Nogle gange handler det bare om at være det rigtige sted på det helt rigtige tidspunkt. Og det må man sige, at Jannik Hultén fra Thurø var.

For ti dage siden mødte han manden, der skulle samle et dansk "pizzalandshold" til en stor italiensk konkurrence i pizzabagning i en lille by i Syditalien.

Siden jeg var helt lille, har min drøm faktisk været at blive pizzabager i Italien Jannik Hultén, amatørpizzabager fra Thurø

- Min søster, som jeg var til nonfirmation ved, havde booket Michele, som har det her Bike and Bake-firma, hvor han kører rundt på sådan en hjemmelavede cykel med en ovn. Og så stod han i haven og lavede pizza til en nonfirmation for hele familien, fortæller Jannik Hultén og fortsætter:

- Og netop fordi jeg interesserer mig en lille smule for det, så gik jeg hen og snakkede med ham og spurgte lidt ind til dejen.

Sådan gik det til, at Jannik Hultén fra Thrurø lige om lidt skal på noget af et eventyr i Italien, fordi han ved et tilfælde mødte manden, der skulle udtage holdet til Italien.

- Han synes, at det var sjovt at møde en dansker, som var passioneret omkring pizzalavning, og så stod han og manglede en fjerde mand til sit team, fortæller Jannik Hultén.

Skal udleve pizzadrømmen

For fynboen fra Thurø, der i dag arbejder for et IT- og teknologifirma, kan det godt kaldes en drøm, der er gået i opfyldelse.

Jeg ligger nok lidt over gennemsnittet i forhold til en almindelig dansker, men nok heller ikke meget mere end det. Jannik Hultén, amatørpizzabager fra Thurø

- Siden jeg var helt lille, har min drøm faktisk været at blive pizzabager i Italien, siger han.

- Jeg elsker pizza, og jeg elsker Italien.

Men selvom passionen for det italienske bagværk var der, så nåede drømmen aldrig længere end til at være fritids- og amatørpizzabager i det fynske, hvor Jannik Hultén har sin egen pizzaovn i baghaven.

Han har da heller aldrig prøvet at bage pizza til andre end hans egen familie og venner - før nu.

- Jeg ligger nok lidt over gennemsnittet i forhold til en almindelig dansker, men nok heller ikke meget mere end det. Det er kun for sjov, og det handler egentlig om at invitere nogle gode venner og familie på besøg og så lave pizzaer, fortæller han.

Amatøren mod pizzastjernerne

Og nu skal så lave pizza til en stor italiensk pizzakonkurrence på italiensk tv.

Men han er ikke alene om at skulle rejse fra Danmark til Italien den 4. juni til den 10. juni. Han er nemlig én ud af fire, der skal repræsentere Danmark og konkurrere mod flere italienske pizzastjerner i, hvad man kan kalde, et slags uformelt verdensmesterskab i pizzabagning.

Jannik Hultén fortæller, at han da også lige har fået lidt fif fra de tre andre pizzabagere, der skal repræsentere Danmark om en uge.