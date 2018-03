Fynsk bager laver Danmarks bedste romkugle: Her er opskriften

Bagerne i Nørre Aaby Bageri har papir på det: De laver landets bedste romkugler. Den prisvindende opskrift finder du nederst i artiklen.

Fynske bagere laver forrygende brunsvigere, men de mestrer også romkugler. Det gør de i hvert fald i Nørre Aaby Bageri, der har vundet prisen for Danmarks bedste kugler.

Det sætter gang i produktionen i det lille fynske bageri, og kunderne køre gerne over 200 kilometer for at sætte tænderne i en prisvindende kage.

- Det er fantastisk. Vi har kunder, der ringer fra Helsingør, som vil komme og hente 20 romkugler. De kommer fra hele Danmark. Hobro, Herning, Vejle, Nordenfjords, Sorø, København og Helsingør, fortæller indehaver Carsten Bjørn Bak Matthiesen.

Slog konkurrenterne ud

Konkurrencen blev vundet i Herning på madmessen Foodexpo, hvor Bager- og Konditormestre i Danmark kårede den bedste udgave af en af Danmarks bedst sælgende kager.

- Romkuglen - eller trøflen - er en af de mest populære produkter hos vores medlemmer, og alle kunder har en holdning til, hvordan den perfekte romkugle er; skal den være fast eller blød, kraftig eller mild i smagen og så er der hele spørgsmålet om den skal drysses i chokolade- eller kokoskrymmel eller måske dyppes i chokolade? Holdningerne er mange, og nu får vi så muligheden for at få svaret på, hvem som har ramt den bedste opskrift i Danmark, siger formanden for Bager- og Konditormestre i Danmark, John Jønsson, til TV 2 Nord.

Carsten Bjørn Bak Matthiesen (tv.) laver Danmarks bedste romkugler. Foto: Privat

Top-10 Nørre Aaby Bageri, Carsten Matthiesen Nielsens Bageri, Padborg, Henrik Nielsen Seest Bageri, Claus Toft Hansen Kirstens Konditori, Brønshøj, Kristian Larsen Farumhus Konditori, Peter Jørgensen/Andrea Godt Rask, Hobro, Christian Rask/Henrik Rask Ostekagehuset, Bagsværd, Almed Kamian Lejre Bageri, Jens Larsen Johns Kagehus, John Jønsson/Morten Jønsson Guldbageren, Brøndby, Thorben Andersen

Nørre Aaby Bageris romkugle uddelte klaps til 29 andre bagere fra hele landet, inden Carsten Bjørn Bak Matthiesen kunne rejse hjem mod Middelfart med et diplom og visheden om, at Danmarks bedste romkugler laves på Fyn.

Opskriften

Heldigvis for alle er Nørre Aaby Bageri ikke for fine til at dele opskriften på landets bedste romkugler. Opskriften blev udtænkt specifikt til konkurrencen og er nu med mindre modifikationer sat i produktion i bageriet.

- Vi tænkte, om vi kunne skubbe nogle grsænser og få romkuglen en klasse eller to op, fortæller bageren.

Det lykkedes, og søndag gæstede Carsten Bjørn Bak Matthiesen Go' Morgen Danmark. Den prisvindende opskrift finder du herunder.

Det er første gang Bager- og Konditormestre i Danmark kårer landets bedste romkugler. Om to år uddeles prisen igen.

