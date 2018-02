Fynsk bager: Rygeostbrødet er tilbage

En bager fra Vissenbjerg Bageri tilbyder nu igen rygeostbrød. En specialitet, der ellers var fjernet fra bagerdisken og lagt i glemmeskuffen.

Bageren Michael Jensen fra Vissenbjerg Bageri har støvet opskriften på rygeostbrød af. En opskrift, der kom i ovnen for første gang for et par år siden.

Opskriften blev efterhånden glemt igen, men nu hvor rygeosten er meldt truet, har bagermesteren igen ført rygeosten ind i brødsortimentet.

- Det er absolut nærlæggende at få støvet den her gamle opskrift af og få sat gang i det, fortæller Michael Jensen.

TV 2/Fyn gjorde i sidste uge fynboerne opmærksomme på, at rygeosten er en truet madvare. Det fik bageren fra Vissenbjerg til at hoppe med ind i kampen for at få rygeosten tilbage på det fynske frokostbord.

- De lokale varer er utrolig vigtige at integrere i butikken, forklarer Michael Jensen.

Læs også Unge skal redde rygeosten: Her smager de den for første gang

En godt salg

Rygeostbrødet, der udover rygeost blandt andet indeholder honning, purløg og kernemælk, har ifølge Michael Jensen en særlig lækker smag på grund af rygeosten. Og salget på brødet forventes efter genindførelsen at være en succes.

- Vi forventer et godt salg med hensyn til rygeostbrødet, fortæller bageren.

En af kunderne hos Vissenbjerg Bageri er særligt begejstret for, at rygeostbrødet er tilbage i bageren.

- Jeg er rigtig rigtig glad for rygeost. Og jeg synes det er så fedt det her (rygeostbrødet, red.), fortæller Tina Helene Dyrehauge fra Skallebølle.

00:07 Tina Helene Dyrehauge er rigtig glad for rygeost. Video: Andreas Jarvel Luk video

Hun har købt et brød med hjem, som hun skal hjem og smage.

Se hele indslaget om rygeostbrødet herunder.