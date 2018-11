Fynsk band vinder musikpris i USA

Der var fyldt lidt ekstra i kufferten, da de tre fynske musikere Mads Wilhjelm og brødrene Jess og Jon Rahbek i tirsdags fløj hjem fra deres tur til den amerikanske delstat Texas.

Med sig havde de tre nemlig prisen for årets sang, som de vandt på den internationale countryfestival Texas Sounds International Country Music Awards, hvor de konkurrerede mod musikere fra flere end 15 lande.

I det danske musikmiljø har den amerikanske pris allerede øget opmærksomheden omkring bandet, siger guitarist Jess Rahbek.

- Der er allerede kommet henvendelser fra musikfestivaler, som vil have os til at spille til sommer. For eksempel er vi blevet booket til Skarø Festival.

- Så det sætter helt sikkert fokus på vores band. Blåstemplingen af at få en pris fra countryens hjemland, er noget, som de danske koncertarrangører lægger mærke til, siger han.

Nyt internationalt netværk

På den texanske countryfestival er det kun lovende udenlandske kunstnere, som bliver inviteret til at spille. I år var der deltagere fra flere end 15 lande.

Det var blandt disse deltagere, at bandet vandt prisen for årets sang, der blev givet for det samlede udtryk af de sange, som Bound by Law optrådte med på festivalen.

For de tre fynboere, som er stærkt inspirerede af legenden Johnny Cash, er det derfor et stort udstillingsvindue, som har kastet nogle interessante kontakter af sig, siger Jess Rahbek.

- Vi har fået mange kontakter både i USA, Spanien, Island og så videre. Så vores deltagelse i festivalen har givet os mange muligheder for at komme ud og spille i udlandet i fremtiden, siger gruppens guitarist.

Man behøver dog ikke rejse til udlandet for at høre Bound by Law. Allerede fredag spiller de på spillestedet Kansas City i Odense. Herefter går gruppen i studiet for at indspille sit fjerde album.