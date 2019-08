Fynsk band vinder stor talentkonkurrence

The Minds of 99, Benal, Magtens Korridorer, Johnny Deluxe, Marie Key og Djämes Braun.

Det er blot nogle af de navne, som er skudt ud af talentudviklingsprogrammet Karrierekanonen, siden konceptet begyndte i 2002.

Årets vindere af Karrierekanonen 2019 er onsdag blevet kåret på Skanderborg Festival, og det blev grupperne Patina, Angående Mig og Høker, som løb med sejren.

Patina, som består af de tre svendborgensere Gregers Møller Jensen, Mads Skov Hansen og Søren Bastrup Bojsen, bliver af juryen betegnet som "et kærligt bekendtskab".

Læs også Store fynske musikdrømme: - Vi vil gerne op på Orange Scene

Bandet har fået gode råd med på vejen og glæder sig at skrive flere sange og skabe en karriere.

- De har fortalt os, at vi egentlig er ret selvkørende som orkester, så de har sparret med os om, hvordan vi skal huske at holde fast i os selv, og hvordan man kan gå på kompromis med branchen, siger Gregers Møller Jensen.

Bandmedlem Mads Skov Hansen mener, at det bliver den store oplevelse at spille på næste års Smukfest, hvilket er en del af præmien.

Ifølge Marianne Fruergaard, som er leder af Bandakademiet og jurymedlem, kan musikernes deltagelse i Karrierekanonen føre til stor succes - også selv om de ikke vinder.

- Minds (of 99, red.) er jo blevet et af Danmarks største bands. Jeg vil også nævne Benal, som ikke vandt, men som var blandt finalisterne, og som jo er blevet ret store, siger hun.

Juryen består af repræsentanter fra de tre samarbejdspartnere bag Karrierekanonen, nemlig DR, Smukfest og Bandakademiet.

- Vi lytter efter talent, hvilket er et meget bredt begreb, men har de noget unikt eller noget originalt? Vi kigger også efter sang. Kan de skrive nogle gode sange? Det er jo altafgørende i dag.

- Så er der selve artisten. Har de noget på hjertet? Noget originalitet, en nødvendighed eller noget andet at fortælle? Det behøver ikke været noget meget tungt eller dramatisk, for underholdning kan også være en vision, forklarer Marianne Fruergaard.

Juryen vurderer også, hvordan de unge talenter vil kunne klare sig, og om de kan opnå succes kunstnerisk eller kommercielt.

04:28

Tidligere på sommere blev Patina sammen med et andet fynsk band, Statisk, blandt de otte udvalgte bands til at spille i finalen i DR's KarriereKanonen. Se indslaget her.