Fynsk bank bliver hovedsponsor til multisport festival

Fynske Bank bliver en del af navnet på sommerens Multisport World Championships Festival, der skal foregå i flere fynske byer. Banken er blevet hovedsponsor.

Fonden for Fynske Bank giver støtte til sommerens Multisport World Championships Festival, hvilket får bankens navn til at indgå i festivalens titel. Arrangementet hedder nu Fynske Bank Multisport World Championships Festival.

I forbindelse med hovedsponsoratet giver Fynske Bank samtidig halv pris på deltagergebyret for 200 deltagere. Den ene halvdel til Open Race i Aquatlon i Middelfart og den anden halvdel til Cross Triatlon i Svendborg.

- Festivalen får sat Fyn på landkortet, og hvad der er godt for Fyn, er på den lange bane også godt for vores bank. Vi vil gerne være med til at investere i lokalsamfundet, og det går sponsoratet rigtig godt i spænd med, siger Petter Blondeau, bankdirektør i Fynske Bank.

Vækker glæde hos partnerne

Fynske Banks hovedsponsorat vækker glæder hos Sport Event Fyn, der en af partnerne bag festivalen.

- Vi har ledt efter en titelsponsor med et lokalt engagement på hele Fyn, og her er Fynske Bank den helt ideelle samarbejdspartner, siger Jakob Staun, chef for Sport Event Fyn i en pressemeddelse.

For at sikre sig et af de billige startnumre, som Fynske Bank udgiver, skal man gå ind på bankens hjemmeside, www.fynskebank.dk, og følge instrukserne.

Fynske Bank Multisport World Championships Festival afholdes fra 6. til 14. juli.

