Den fynske virksomhed Intelligent Banker bruger problematiske metoder til at markedsføre sin låneportaler på nettet.

Sådan lyder dommen fra Gry Høngsmark Knudsen, der er lektor i digital marketing og forbrugerkultur ved Syddansk Universitet.

- Det er vildledende, når forbrugeren tror, at de kigger på forskellige virksomheder, forklarer hun, da TV 2/Fyn viser hende flere annoncer fra Intelligent Bankers forskellige portaler.

Intelligent Banker Tommy Hummelmose stiftede sammen Torben Kopp Kristensen virksomheden i 2009.

Intelligent Banker driver 160 portaler i seks lande, der sammenligner forbrugs- og kviklån.

Firmaet havde i 2017 en omsætning på 55,1 millioner kroner.

Flere end syv millioner brugere besøgte selskabets låneportaler i 2017.

I 2017 blev Tommy Hummelmose valgt ind i Odense Byråd for Konservative.

I 2013 stillede han også op til Odense Byråd. Der blev han valgt som første suppleant. Kilder: Årsrapport 2017 for Intelligent Banker, CVR, TV 2/Fyns personprofil for Tommy Hummelmose samt TV 2/Fyns arkiv. Se mere

Det er søgegiganten Google, der lægger plads til annoncer fra Intelligent Bankers portaler. Intelligent Bankers opførsel er ifølge Gry Høngsmark Knudsen, det man kalder "double serving" – en praksis, hvor en virksomhed har flere hjemmesider, så brugerne har større sandsynlighed for at støde på dem ved eksempelvis en Google-søgning.

TV 2/Fyn har tidligere fortalt, at Intelligent Bankers portaler ikke synligt peger tilbage på den fynske virksomhed. Og det er særligt et problem, når brugerne søger på Google, lyder det fra lektoren.

- På den måde bliver man snydt, fordi man tror, at man gør sit arbejde som forbruger og undersøger priserne og de forskellige lån, siger Gry Høngsmark Knudsen og henviser til, at forbrugerne ikke kan se, at de forskellige portaler er ejet af Intelligent Banker.

I foråret 2018 besøgte TV 2/Fyn virksomheden. Dengang sagde virksomhedens administrerende direktør, Torben Kopp Kristensen, følgende:

- Vi baserer langt størstedelen af vores online markedsføring på tekstannoncer. Når du går ind og skriver noget på Google, så er det typisk en tekstannonce (du får, red.).

Da TV 2/Fyn onsdag søger på "forbrugslån" via Google optræder der to reklamer fra Intelligent Bankers portaler på samme søgeside.

Portalerne Billigeforbrugslån og Lavprislån kan begge spores tilbage til Intelligent Banker. Foto: Skærmbillede fra Google

Skævvrider konkurrence

Ifølge Gry Høngsmark Knudsen er det ikke kun forbrugerne, der kan komme i klemme, når Intelligent Banker har flere portaler, der optræder ved samme Google-søgning.

- Nogle af de virksomheder, som har nogle andre typer produkter, bliver usynlige fordi, Intelligent Banker er rigtig god til at have forskellige portaler, der tilbyder det samme, og derfor ligger de øverst hele tiden, forklarer hun.

Og det kan være i strid med Googles regler for reklame. De beskriver nemlig, at en virksomhed ikke må have to reklamer for det samme produkt.

Intelligent Bankers portaler optræder også i reklamer, der ligger side-om-side. Her er det fra Lånespecialisten og Billigeforbrugslån. Foto: Skærmbillede fra Fyens.dk

Google ønsker ikke at udtale sig om konkrete den konrkrete sag, men Thomas Bering, der er marketingkonsulent i Google Danmark skriver i en mail:

- Google forsøger at sikre en alsidighed i de promoverede resultater, som kommer op under søgninger. Derfor ønsker vi ikke de samme produkter til samme priser fra samme annoncør.

Ifølge Gry Høngsmark Knudsen er det nu op til Google at følge op på kritikken.

- Det er Google, der skal sanktionere det her. Det er uigennemsigtig for forbrugeren. De kan bare være kritisk. Men eftersom nogle af de her virksomheder er registereret i udlandet af de samme ejere, så kan det være for svært for den enkelte forbruger at undersøge det her.

- Hvis en annoncør ønsker flere tilstedeværelser, skal dette ske via differentierede tilbud. I nogle tilfælde vil det således være muligt at finde flere annoncer fra samme hovedfirma, hvis landingssiderne eksempelvis vurderes til at være tilstrækkelig forskellige, skriver Thomas Bering fra Google Danmark.

Intelligent Banker oplyser, at virksomheden ikke har yderligere kommentarer til sagen.