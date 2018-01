Fynsk bilfest: Forhandlere vil sælge flere biler i 2018

I en af årets travleste weekender er der godt gang i prøveturene hos Volkswagen i Odense. Sammen med flere fynske bilforhandlere ser de lyst på 2018.

Samtlige sælgere hos Volkswagen i Odense er på arbejde på årets første weekend, der byder på billigere biler og tilbud på tilkøb. Og det er nødvendigt. Butikken er fyldt med nysgerrige, potentielle købere, der vil prøvekøre nye modeller og kigge på ekstraudstyr.

Den travle weekend først i januar er ikke noget nyt, men det er med til at vække optimisme hos fynske bilforhandlere.

- Købelysten er der. Så vi forventer et mindst lige så godt år som 2017 og måske lidt bedre, fortæller Morten Alnor, der er salgschef hos Volkswagen i Odense.

Den fynske optimisme er en del af en større tendens. I en undersøgelse fra AutoBranchen Danmark svarer 85 procent af brancheorganisationens bilforhandlere, at de tror på et stigende salg i 2018 eller i hvert fald et salg på niveau med 2017.

- Det er fantastisk, men det er jo også, fordi vi har gode konjukturer i Danmark, og fordi bilafgifterne er blevet sat ned. Det motiverer nyvognssalget en hel del, fortæller Gitte Seeberg, administrerende direktør i AutoBranchen Danmark til TV 2/Fyn.

Lavere afgift skubber til salget

Efter at afgiften på især mellemklasse biler er blevet sat ned, er det blevet billigere at købe bil. Og at de nye lavere afgifter vil sætte gang i salget, vurderer også Morten Alnor.

- Det gør jo, at folk kan få mere bil for pengene, siger han.

Hos Volkswagen i Odense vil de endda ansætte flere medarbejdere i det kommende år, så medarbejderantallet stemmer overens med den service, de skal yde.

Stop i bilsalg sidste år

Men det er ikke alle AutoBranchens medlemmer, der ser lige så lyst på 2018.

I undersøgelsen svarer ni procent af de adspurgte bilforhandlere, at de forventer at sælge færre biler i 2018.

Det sker efter at bilsalget i perioder i 2017 gik i stå, fordi finanslovforhandlingerne skabte usikkerhed om afgifterne. Omkring september og oktober var der bilforhandlere, der slet ikke solgte biler.

- Det var en meget svær periode, og måske også så svær, at nogen har knækket halsen på det. Fordi bilerne er blevet ved med at komme ind, men der er ikke kommet nogen ud i den anden ende, forklarer Gitte Seeberg.

Bilsalget har dog samlet set været støt stigende siden 2013.