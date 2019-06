Fynsk bjergged slider for at finde Tour-formen

Med kun tre uger til starten på Tour de France begynder det at snerpe til for de ryttere, der jagter en plads i årets største cykelsportsbegivenhed.

Jeg skal bevise på de næste etaper, at jeg kan ramme et udbrud, og at jeg har benene til at sidde med fremme. Jesper Hansen, cykelrytter, Cofidis

Blandt dem er Jesper Hansen, der før denne sæson forlod rollen som hjælperytter på Astana i håb om en mere fremtrædende på det franske hold Cofidis.

Men den fynske bjergrytter har svært ved at finde formen.

I Critérium du Dauphiné, der køres i denne uge, har den 28-årige fynbo haft svært ved at gøre sig gældende, og han erkender, at han er under pres for at vise Tour-form.

- Jeg skal bevise på de næste etaper, at jeg kan ramme et udbrud, og at jeg har benene til at sidde med fremme, siger Jesper Hansen til TV2 Sport.

Hansen har tabt godt 23 minutter på de første fem etaper. De sidste tre etaper foregår i bjergene - hans foretrukne terræn.

Jeg føler mig stadig optimistisk og tror også på, at det nok skal lykkes. Jesper Hansen, cykelrytter, Cofidis

Stadig optimistisk

Nu er håbet, at han kan se tilbage på en succesoplevelse, når løbet slutter på søndag. Det vil styrke Tour de France-mulighederne betragteligt.

- Jeg føler mig stadig optimistisk og tror også på, at det nok skal lykkes. Efter løbet udtager holdet de første ryttere, og så får jeg nok svar på, om jeg kommer med eller ej, siger Jesper Hansen.

Cofidis havde store planer med danskeren, der før denne sæson blev udstyret med en toårig aftale.

Holdets manager, Cédric Vasseur, gav over for Ekstra Bladet udtryk for en ambition om trække Hansen ud af den Jakob Fuglsang-skygge, han kørte i under Tour de France-sidste år.

- Jesper Hansen kan overraske mange i år. De franske fans kender ham ikke så godt. De kender ham måske kun som Jakob Fuglsangs hjælperytter, men vi vil gøre Jesper Hansen mere berømt end Jakob Fuglsang i Frankrig - og alle andre steder i øvrigt, sagde Cédric Vasseur.

Tour de France begynder i Bruxelles lørdag 6. juli.