Fynsk boligforening melder superligaspiller til politiet i svindelsag

Randers FC-spilleren Kevin Conboy er blevet politianmeldt i en sag om svindel for millioner af kroner.

Det skriver Avisen Danmark.

Det er andelsboligforeningen Rughøjen i Odense, der står bag anmeldelsen til Fyns Politi. Det fortæller foreningens formand, Rasmus Dal, til mediet, der har set dokumentation for politianmeldelsen, der blev indgivet sidste år.

Der er angiveligt begået underslæb i Conboys virksomhed, men tidligere har det lydt, at fodboldspilleren ikke var politianmeldt i sagen, men at det kun var hans ekssvoger, Dion Brockdorff, der var anmeldt.

Svogeren var direktør i Conboys virksomhed og har indrømmet, at han har ført Conboy bag lyset og hevet penge ud af de selskaber, som han havde fået Conboy til at investere sin millionopsparing i.

Overrasket

Det kommer som "en meget stor overraskelse" for Kevin Conboy, at han sidste år blev politianmeldt. Det har han indtil nu ikke været klar over.

- Både min advokat og jeg har gentagne gange i det seneste år forespurgt Fyns Politi, om jeg er blevet politianmeldt. Svaret var benægtende.

- Jeg ser nu frem til, at politiet får efterforsket denne sag til bunds. En sådan efterforskning vil efter min klare overbevisning vise, at jeg absolut intet ulovligt har foretaget mig, siger Conboy til Ekstra Bladet.

Han siger samtidig, at han også er opført som forurettet i politiets register, fordi han selv har politianmeldt sin ekssvoger.

Conboy risikerer at blive straffet, selv om han angiveligt ikke har stået bag svindlen.

Alt afhængig af hvordan næste års kommende konkurssager mod ham og hans virksomheder ender, kan han stå tilbage med en regning på mellem fem og ti millioner kroner, har Ekstra Bladet tidligere skrevet.