Der er krig om det fynske bioaffald. Men nu bliver der indgået en midlertidig våbenhvile. Odenses borgmester vil nu diskutere med sine fynske borgmesterkolleger om opgaven med at håndtere madrester og bioaffald skal sendes i udbud.

Udmeldingen kommer efter, at flere fynske borgmestre har været fremme og sige, at de hellere ser, at opgaven med håndtere indsamlet mad- og bioaffald fra hele Fyn bliver sendt i udbud fremfor, at der bliver etableret et fælles kommunalt anlæg.

Snusfornuft med udbud

Borgmester i Assens, Søren Steen Andersen kan godt se fornuften i, at de fynske kommuner går sammen om opgaven, men det er ikke ensbetydende med en kommunal løsning, mener han.

- Det giver mening at se fællesfynsk på det, idet den kritiske masse er stor. Men derfor betyder det ikke, at man behøver lave et kommunalt selskab. Opgaven kunne jo udbydes i fælles regi til eksisterende private udbydere. Det er almindelig snusfornuft, siger han.

Jeg ser det ikke som den naturligste løsning, at vi indgår i et fælleskommunalt selskab. I stedet bør der kigges mod de private aktører Morten Andersen, borgmester, Nordfyn, Venstre

Også borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen foretrækker, at det er private aktører, der løser opgaven fremfor, at der bliver etableret et kommunal selskab.

- Jeg ser det ikke som den naturligste løsning, at vi indgår i et fælleskommunalt selskab. I stedet bør der kigges mod de private aktører, slår den nordfynske borgmester fat.

Nye meldinger fra borgmestre

Netop udmeldingerne fra flere af de fynske borgmestre får Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel til at sætte sagen på dagsorden til næste møde i Borgmesterforum, hvor de fynske borgmestre skal mødes.

- Det jeg kan høre er, at den administrative enighed, der har været blandt de fynske kommuner, nu bliver udfordret af nogle af mine fynske borgmesterkolleger. Der er nogen af mine borgmesterkolleger, som ikke mener det samme som man har sendt af signaler administrativt. Og det er sådan, at det er politikerne der bestemmer og ikke administrationerne. Så jeg har brug for, at vi får taget en snak borgmestrene imellem, forklarer Peter Rahbæk Juel.

Rettidig omhu

Tirsdag i sidste uge skulle økonomiudvalget i Odense tage stilling til, om Odense Renovation skulle etablere et datterselskab, som skal håndtere mad- og bioaffald fra otte af de ti fynske kommuner. Men både den konservative rådmand Søren Windell og rådmand Jane Jegind fra Venstre valgte at bruge deres standningsret, så sagen bliver sendt til afgørelse i byrådet i stedet. Efter mødet i økonomiudvalget sidste tirsdag sagde Jegind:

- Jeg tror, at odenseanerne har andet at bruge penge på end at overbetale et kommunalt affaldsanlæg, hvis vi ikke en gang tør gå ud og afprøve om andre kan løse opgaven billigere end et kommunalt ejet selskab. Jeg er ked af, at flertallet hænger fast i en ideologi om, at private vil man ikke lege med. Odense Byråd behandler sagen i morgen.

Ifølge Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, er der ikke tale om ideologi, men om rettidig omhu, hvis byrådet bemyndiger Odense Renovation til at lave et datterselskab. Det gør nemlig, at også det kommunale affaldsselskab kan byde på opgaven, hvis den kommer i udbud.

- Jeg synes, at den ideologiske diskussion er lidt søgt til lejligheden. Det at lave et datterselskab er nødvendigt for, at Odense Renovation kan byde med ind og være med til at sikre, at odenseanerne og fynboerne får den bedst mulige pris på det her område, siger Peter Rahbæk Juel.