Når eksempelvis Albani sælger specialøl, kan det store bryggeri gøre det billigere end små bryggerier, og det vil resultere i konkurser, frygter Fynsk Bryggeri Samarbejde.

Indslev Bryggeri tæt på Middelfart er gået konkurs efter flere år med underskud. De små bryggerier er generelt pressede af de store bryggerier, og derfor frygter Fynsk Bryggeri Samarbejde flere konkurser.

- Det er et stort tab for de fynske specialbryggerier, men det er også et stort tab for forbrugerne. Det er det eneste hvedeølsbryggeri, vi har i Danmark. Det er en af de helt store forkæmpere for det frie øl, siger Michael Sandal, der er formand for Fynsk Bryggeri Samarbejde.

Læs også Fynsk bryggeri er gået konkurs

- Kampen er blevet hård derude. Vi har en urimelig hård kamp fra de store bryggerier i øjeblikket, forklarer han.

Plads til hundredvis af bryggerier

Store bryggerier som Albani og Carlsberg producerer også specialøl, men de kan sælge dem langt billigere, end de mindre bryggerier kan.

- Det er prispresset. Det er ikke tilstedeværelsen af andre produkter. Vi er 200 bryggerier i Danmark. Der er plads til os alle sammen. Albani har sendt fire nye brands på markedet inden for de seneste år. Når de kommer ud til et prisniveau, der ikke kan produceres for på de små bryggerier, vil vi se, at det er den vej (konkurser, red.), det vil gå for de små bryggerier, fortæller Michael Sandal.

Derudover har de små bryggerier ikke samme mulighed for at markedsføre sig på lige fod med Albani og andre store bryggerier.

- De store bryggerier har en markedsføringskonto, der er meget stor. De sidder med 90 procent af øllet, som er konsumøl, og de har rigtig mange markedsføringspenge, og de lukker simpelthen fuldstændig for vores tilstedeværelse rundt omkring på barerne og restaurationerne, siger Michael Sandal.

Brygmester: Øget priskonkurrence

Brygmester Anders Busse Rasmussen fra Indslev Bryggeri nævnte i sommer øget priskonkurrence i branchen som en væsentlig årsag.

Han håbede dengang på et gennembrud for fadlagret øl, der er bundet mange ressourcer i, og som han også forventede vil få omsætning og indtjeningen til at stige markant. Det er dog ikke lykkedes.

Indslev Bryggeri blev grundlagt i 1897 og genåbnede i 2006 efter mange års lukning. Danske Ølentusiasters medlemmer kårede i 2012 Indslev Bryggeri til Årets danske bryggeri.