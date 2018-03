Fynsk bryggeri vil sælge flaskeøl til 150 kroner stykket

Indslev Bryggeri på Vestfyn føler sig presset af de store og har kastet sig over fadlagret øl til vinpriser. Bryggeriet har samlet ind til projektet via crowdfunding.

De store danske bryggerier har for længst fundet ud af, at specialøl er faldet i danskernes smag.

Men det går nu ud over de små mikrobryggerier, der er hårdt pressede.

Indehaver af Indslev Bryggeri på Vestfyn, Anders Busse Rasmussen, siger til Fødevarewatch, at de store bryggerier i øjeblikket presser de små væk fra både supermarkedernes hylder og restauranternes fadølshaner.

Indslevs svar er at gå nye veje og udvikle fadlageret øl, der ligger i åbne fade i et år eller mere. De åbne kar står for åbne vinduer og bliver således befrugtet med vildgær fra områdets natur og giver en spontan gæring.

Det udvikler øl-smag, der ikke kan kopieres, men næsten kan sammenlignes med vinens terroir. Altså den smag vinen får fra jordbund og omgivelser.

Priserne for de enestående øl bliver også enestående, formentlig i nærheden af 150 kroner per flaske.

Sælger til Norge og Sverige

Anders Busse Rasmussen oplyser til Fødevarewatch, at der er samlet 320.000 kroner ind via crowfunding til projektet.

Der er blandt andet anvendt penge på at renovere et gammelt gærloft med åbne gærkar.

Det første fadlagrede øl har allerede forladt bryggeriet, og der er solgt øl til både Norge og Sverige - hvor man er vant til helt andre og højere ølpriser end i Danmark.

Anders Busse Rasmussen tør ikke sætte tal på, hvor stor produktionen kan udvikle sig til at blive.