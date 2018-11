Fynsk bryggeri vinder hæder

Bryggeriet Vestfyen har vundet en pris for deres juleøl. Det er den mørke ale ved navn Willemoes Jul 2018, der er løbet med prisen til International Food Contest.

International Food Contest løb af stablen i Messecenter Herning tirsdag 13. november. Her hyldes flere forskellige mad-genrer, og indenfor øl-kategorien løb Bryggeriet Vestfyen altså med prisen.

Læs også Ølkrig: Johnny var med til at ændre etiketter på specialøl

Konkurrencen afholdes på FoodTech konferencen, som hylder innovation indenfor de forskellige mad-genrer. Godt nok er selve konkurrencen hovedsagligt arrangeret af virksomheder med mejeriet som fokus. Ud af de i alt fem kategorier, man kan vinde i, handler to af dem om mejeriprodukter.

Noget at gå på opdagelse i

Åbningen af årets International Food Contest blev foretaget af Steen Nørgaard Madsen, formand for Mejeriforeningen, som indledte prisoverrækkelsen med rosende ord til fødevarebranchen:

- Samlet set er der mere end 1.500 produkter på årets udstilling, og det er imponerende. For ikke at tale om alle de stande, hvor der er en mangfoldighed af fødevarebranchens leverandører, der præsenterer deres produkter, serviceydelser og ikke mindst deres viden og faglige indsigt. Der er virkelig noget at gå på opdagelse i.

Ud af de 1.500 produkter er 1.400 af dem mejeriprodukter.

Læs også Konkursramt bryggeri deler ud: Øl gør fynboerne glade

Det efterlader 100 konkurrerende i fødevarekategorierne og innovationskategorierne, hvor Bryggeriet Vestfyen altså vandt for bedste øl.

Ifølge pressemeddelelsen er alle produkter blevet vurderet, prøvesmagt og testet af fagfolk, men under FoodTech får alle de besøgende også mulighed for at smage på og teste, om de er enige i dommernes bedømmelse.

FoodTech 2018 kan opleves i Messecenter Herning til og med 15. november.