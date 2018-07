Fynsk bryghus på vej mod japansk eksporteventyr

På dagen for underskrivelsen af den nye frihandelsaftale mellem EU og Japan præsenterede Munkebo Bryghus to af sine øl på udvalgte barer i Tokyo.

- Vi håber på lidt af et eksporteventyr.

Forventningerne er store hos brygmester Claus Christensen og Munkebo Bryghus, der efter et længere tilløb tirsdag kunne præsentere to af mikrobryggeriets øl for det japanske publikum.

Øllene har været på havet på vej mod Japan i syv uger, men planerne om at komme ind på det enorme japanske marked, der er verdens tredjestørste økonomi, har stået på noget længere.

For et par dage siden rejste den anden af bryghusets to ejere, svenske Jokke Nurminen, en tur til Japan, hvor han også har andre virksomheder. Og da øllene så i mellemtiden nåede frem til Tokyo, havde han planlagt præsentationer på et par af hovedstadens store ølbarer.

Og så kom pludselig underskrivelsen af frihandelsaftalen, der betyder, at 99 procent af tolden på eksport fra EU-landene til Japan vil blive fjernet.

Med andre ord bliver blandt andet danske varer billigere på det japanske marked - også fynske øl.

- Det er jo et totalt lykketræf, at vi lige præcis laver promovering på den dag, hvor aftalen bliver skrevet under. Men nogle gange kan man være heldig, siger Claus Christensen.

Nordisk aftryk

Brygmesteren fortæller, at de i første omgang går efter at få to af deres øl solgt ind til et par craft beer-barer i Tokyo.

- Det er vores gin & tonic-IPA, Röskva, og vores IPA med lav alkoholprocent, Fenrir, vi har sendt derud. Og de blev taget rigtig godt imod, især Fenrir, siger Claus Christensen.

De to øl er begge navngivet efter personer i den nordiske mytologi - og sammen med en dansk og en svensk ejer kan det tydelige nordiske islæt blive et af de store salgsargumenter for bryghuset.

Jokke Nurminen, der er medejer af Munkebo Bryghus, præsenterer to af bryggeriets øl for det kræsne japanske publikum. Foto: Munkebo Bryghus

- Danmark har en stor stjerne i Japan, og når japanske forbrugere tænker på Danmark, så tænker de på et fredselskende land med stor livsglæde, H.C. Andersen og i det hele taget noget positivt. Så kommer man som dansk virksomhed, har man gode muligheder, siger Martin Fischer.

Han har studeret og arbejdet professionelt med dansk-japanske relationer siden 1997. Han har boet i Japan i to år, besøgt landet på forretningsrejser over 20 gange og rådgiver danske virksomheder om det japanske marked.

Martin Fischer peger på tilstedeværelse og stærke personlige relationer som en anden ting, der betyder meget for japanerne, og som derfor kan være afgørende for et muligt dansk eksporteventyr.

- Og der er det jo genialt for os, at vi har kontor derude, der er ejet af os igennem Jokke. Det gør det meget nemmere, når vi er lokalt til stede hele tiden og har flere ansatte derude gennem Jokkes selskaber, siger Claus Christensen.

Ændrer navn for Japan

Der kan også være andre udfordringer, der kan stå i vejen for et fynsk øleventyr i Japan. Navnet, for eksempel.

For 'Munkebo Bryghus' ligger ikke godt i munden hos en japaner, har Claus Christensen erfaret. Derfor har hele bryggeriet nu officielt skiftet navn.

- Vi har ændret navn til Munkebo Brewery af markedsføringshensyn i Japan. Vi tror så meget på det, at vi under vores CVR-registrering har registeret et binavn: Munkebo Brewery. Så vi ændrer navn, fordi vi tror så meget på Japan, siger Claus Christensen.

Han er spændt på anden halvdel af 2018, som kan blive stort for det lille fynske bryggeri.

- 2018 er hårdt arbejde, men 2019 kan blive rigtig godt, siger brygmesteren.

