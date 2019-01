Fynsk butikskæde går konkurs

60 medarbejdere risikerer at miste jobbet, efter den fynske butikskæde WeCoverYou fredag blev erklæret konkurs ved skifteretten i Odense.

Kæden sælger telefoner, mobilcovers, højttalere, kabler og andet digitalt tilbehør.

Konkurserklæringen gælder for otte af kædens i alt 11 fysiske butikker. De sidste tre er franchises og omfattes derfor ikke af konkursen.

Det fortæller BT.

WeCoverYou’s administrerende direktør, fynske Johnny Nielsen, startede virksomheden i 2013. Til BT fortæller han, at det gør ondt at se livsværket falde fra hinanden.

- Det er en rigtig svær situation over for medarbejderne. Vi har virkelig kæmpet det seneste år for at få det til at køre, men der var nogle banker, som ikke ville være med, siger Johnny Nielsen.

Flere potentielle købere

Skifteretten i Odense har udpeget konkursadvokaten Morten Bjerregaard som kurator.

- Jeg har arbejdet hele weekenden på at finde en køber. Der er rigtig mange bejlere, herunder flere kendte brands. Men man har først en aftale, når den er underskrevet, så vi opfordrer stadigvæk folk til at henvende sig, så vi kan få så god en aftale som muligt for boets kreditorer, siger Morten Bjerregaard til bt.dk.

Fire af kædens otte fysiske butikker, der risikerer permanent lukning, er allerede lukket ned.

Kæden har tre butikker på Fyn; to i Odense og en i Svendborg.

