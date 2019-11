Fynsk cannabis-eventyr taber pusten: - I værste fald ender arbejdspladserne i andre lande

For godt et år siden åbnede Europas største produktion af medicinsk cannabis hos gartneriet Alfred Pedersen & Søn i Odense, som ellers mest er kendt for at producere "Katrine og Alfreds tomater".

Bag produktionen stod det canadiske selskab Aurora, der har haft stor succes med at sælge medicinsk cannabis i hjemlandet, og derfor satsede canadierne på et europæisk gennembrud - blandt andet med base i to fabrikker på Fyn, hvoraf den ene altså åbnede i oktober 2018.

Læs også Direktør: Fynsk cannabis-klynge vil tiltrække arbejdskraft

Men det europæiske eventyr lader vente på sig. Og som følge heraf har Aurora og den europæiske del Aurora Nordics efter et dårligt regnskab valgt at skrue ned for tempoet og blandt andet sætte planerne om den anden fynske fabrik i bero.

Det betyder, at Aurora Nordics’ anden fabrik på i alt 100.000 kvadratmeter må vente med at blive fyldt.

Fordi moderselskabet fra Canada oplever, at det europæiske marked ikke går så stærkt som forventet, udskyder de nu deres planer om at udvide det danske datterselskab i tre til seks måneder.

- Der er kommet en tøven, og det tror jeg skyldes, at vi har den her forsøgsordning. Det gør, at reglerne for cannabis ikke har været klare fra starten. Så der er en masse ting, man har opdaget undervejs, og det gør det utrolig tungt at være producent, siger Lone Krogsbøl, der er forretningsudvikler i Odense Kommune.

Må melde ud

Lone Krogsbøl fortæller, at Danmark var det første land med en attraktiv forsøgsordning for produktion af medicinsk cannabis, men fordi det endnu er uvist, hvad der skal ske efter ordningens udløb om to år, frygter hun, at pengene og arbejdspladserne i stedet kan ende i andre lande.

Læs også 100 arbejdspladser på vej: Tidligere champignon-virksomhed skal dyrke cannabis

- Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske efterfølgende. I bedste fald betyder det, at canadierne tøver med at investere – i værste fald kigger de mod andre lande, hvor de er sikre på, at det bliver til noget.

- Vi bliver nødt til at melde ud, hvad der skal ske efter den her forsøgsordning. Før investorerne ved, hvad der sker, tør de jo ikke lægge deres penge i Danmark, siger Lone Krogsbøl.

Mange har fået tilladelse

Aurora Nordics er langtfra alene om at investere i produktionen af cannabis til medicinsk brug. Hos Egehøj Champignon har de skiftet svampene ud med cannabis. En aftale med den canadiske virksomhed Atlas Biotechnologies, der producerer cannabis, betyder, at Veflinge-virksomheden skal producere cannabis med første høst i 2020.

Men inden de rigtig er kommet i gang, kan hele eventyret være ved at miste pusten. Så galt kommer det dog ikke til at gå, spår Lone Krogsbøl.

Læs også Fynsk cannabis-eventyr fortsætter: Et af verdens største cannabisbyggerier afsløres

- Det tror jeg ikke. Der er investeret så mange penge, og det kan myndighederne jo også godt se; at med så mange penge investeret, så skal vi gøre noget for at opretholde det. Og jeg tror også nok, at markedet skal stabilisere sig, siger forretningsudvikleren.

I alt har 36 virksomheder fået lov til at starte med at håndtere cannabis i Danmark. Og det kan være for mange, vurderer Lone Krogsbøl.

- Det tror jeg ikke, at markedet kan bære. Selv om man har fået den første tilladelse, så kræver det stadigvæk rigtig mange penge, rigtig mange ressourcer og rigtig meget dygtighed og viden om markedet overhovedet at komme videre. Så jeg tror, der vil være nogle af de her 36, der aldrig når på markedet, siger Lone Krogsbøl.

Stor optimisme - trods alt

Selv om Aurora Nordics nu altså har udskudt planerne om at fylde deres anden fabrik med inventar i første omgang med tre til seks måneder, skal man ikke male fanden på væggen, mener Lone Krogsbøl.

Der er investeret rigtig mange penge i produktion af cannabis på Fyn, og derfor er der også grund til optimisme, mener hun.

- Meget stor optimisme. Vi har fået lavet en undersøgelse i september, der sagde, at investorerne regner med at få deres investeringer betalt tilbage i løbet af tre år. Og det er jo kæmpe investeringer på over 100 millioner kroner. Så jeg synes, der er stor optimisme i branchen, siger Lone Krogsbøl.