Direktør: Fynsk cannabis-klynge vil tiltrække arbejdskraft

Egehøj Champignon skifter svampene ud med cannabis, og det betyder, at der er 100 nye arbejdspladser på vej til Fyn.

En aftale med den canadiske virksomhed Atlas Biotechnologies, der producerer cannabis, betyder, at Veflinge-virksomheden skal producere cannabis med første høst i 2020.

Er det muligt at skaffe arbejdskraft?

- Det er jeg overbevist om, at vi kan. For det første er det et superspændende område. For det andet vil den klynge, der kommer på Fyn omkring cannabis, være med til at tiltrække yderligere arbejdskraft, siger direktør i Egehøj Champignon Kent Stenvang til TV 2/Fyn.

Særlig arbejdskraft til Fyn

Der er i forvejen cannabis-produktion på vej fire steder på Fyn, blandt andet Alfred Pedersen & Søn i Bellinge. Der er udsigt til, at der bliver rift om arbejdskraften.

En del af de nye 100 nye stillinger på Nordfyn vil være arbejdskraft med særlige kompetencer.

- Der skal være nogen med farmaceutisk baggrund, for det er til medicinsk brug, forklarer Kent Stenvang.

Investeringschef: Ingen mangel på gartnere

Ifølge investeringschef Lone Krogsbøll fra Invest in Odense er der ikke mangel på arbejdskraft inden for gartneri. Branchen er i løbende dialog med Kold College, der i Hjallese udbyder erhvervsuddannelser inden for levnedsmiddel, jordbrug og mejeri.

- Vi har kontakt med Kold College hele tiden. De siger, at lige nu er der ikke ikke mangel på gartnere. Kold College er konstant i dialog med de store producenter, siger Lone Krogsbøll.

Nordfyns Erhverv og Turisme er klar over, at det kræver særlige kompentencer for at håndtere en cannabis-produktion.

- Det bliver i høj grad vidensmedarbejdere, vi skal have fat i, altså folk, der har taget en længerevarende uddannelse. Det er en ny form for arbejdskraft, i forhold til hvad der har været herude tidligere, siger direktør Per Olesen.

Arbejdskraft fra Trekantsområdet

Det er dog ikke kun nordfynboer, der forventes at kunne arbejde i den kommende cannabis-virksomhed.

- Vi bor tæt ved motorvejen, så det er hele Trekantsområdet og formodentlig også Vestsjælland, man kan trække fra, siger Kent Stenvang.

Det er uvist, hvornår de første stillinger bliver slået op.

I maj 2018 måtte Egehøj Champignon fyre 50 medarbejdere og stoppe produktionen af champignon efter mere end 50 års produktion. Årsagen var en skimmelsvamp, der var til stede i virksomhedens fremstilling af kompost, som man brugte.

Atlas Biotechnologies forventer første cannabishøst i begyndelsen af 2020.