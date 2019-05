Fynsk cannabis kommer snart på hylderne

En række danske og fynske virksomheder har søgt Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis til medicinsk brug.

Nu har den første danske virksomhed fået tilladelse til det næste skridt, nemlig at producere medicinsk cannabis. Den virksomhed er Spectrum Cannabis fra Odense.

Mine forventninger er, at vi kan have produkter klar til markedet i efteråret, og her mener jeg slutningen af september eller oktober. Morten Snede, direktør hos Spectrum Cannabis Danmark

- Det er jo fantastisk - en meget stor dag. Ikke kun for Spectrum Cannabis men også for alle danskere, der ønsker at bruge medicinsk cannabis, siger Morten Snede, der er direktør hos Spectrum Cannabis Danmark.

Siden 1. januar 2018 har en dansk forsøgsordning været i gang, hvor 24 producenter har haft tilladelse til at dyrke og udvikle medicinsk cannabis.

Med godkendelsen har Spectrum Cannabis taget et kæmpe skridt i bestræbelserne på at producere medicinsk cannabis til de danske patienter, hvilket hele tiden har været målet med den danske forsøgsordning.

- Det betyder, at vi for alvor kan gå i gang med at videreforarbejde cannabisplanterne til egentlige medicinske cannabis-produkter, siger Morten Snede.

De venter i spænding i hele Europa, hvor der er en stor mangel på cannabis lige nu. Morten Snede, direktør hos Spectrum Cannabis Danmark

Fynsk cannabis på hylderne

Med Lægemiddelstyrelsens godkendelse har den Odense-baserede Spectrum Cannabis altså fået tilladelse til at sende deres cannabisprodukter på hylden.

- Det har været en lang proces. Vi startede jo allerede med at få stiklinger tilbage i juni sidste år, og indtil nu har vi jo bare øvet os. Og så har der været skiftende lovgivning. Loven er blevet lavet om flere gange i processen. Og så er det jo klart, at man må tilpasse sig løbende med procedure og arbejdsmetoder, fortæller direktøren.

- Men mine forventninger er, at vi kan have produkter klar til markedet i efteråret, og her mener jeg slutningen af september eller oktober.

Den fynske virksomhed forventer altså, at produkterne kan fås på recept til efteråret.

Lidt om Spectrum Cannabis Danmark Spectrum Cannabis Danmark har hovedkontor på havnen i Odense og produktions- og dyrkningsfaciliteter i Odense N. Virksomheden producerer medicinsk cannabis. Spectrum Cannabis har filialer i hele verden og er et datterselskab af verdens største medicinske cannabisproducent, Canopy Growth Corporation, der har hovedkontor i Canada.

Stor efterspørgsel fra udlandet

Det er ikke kun en festdag for Spectrum Cannabis selv og fynboerne, men også for resten af Europa, der ifølge direktøren har ventet længe på et gennembrud som det her.

- Vi har fået en del respons fra udlandet, fordi vi sådan set er de første, der arbejder med medicinsk cannabis, hvor vi kigger på hele blomsten som en helhed, fortæller Morten Snede og fortsætter:

- De venter i spænding i hele Europa, hvor der er en stor mangel på cannabis lige nu. Og hvis vi kan levere allerede her fra september eller oktober, så vil det afføde en rigtig stor efterspørgsel.

Den Odense-baserede cannabisvirksomhed skal også ud og ansætte flere medarbejdere efter det store gennembrud. Lige nu har de 60 mennesker ansat, hvor de frem til efteråret får brug for 40 mere for at kunne følge med.

