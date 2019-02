Fynsk efterskole mindsker madspild markant

Når Frida Rottländer øser mad op på sin tallerken, gør hun det med stor omhu - og det gør resten af eleverne på Viby Efterskole også. Efterskolen er gået ind i kampen mod madspild. Siden den nye årgang startede i august er elevernes madrester blevet vejet efter hvert måltid. Ifølge forstanderen for Viby Efterskole, René Holm Hansen, smed eleverne for meget mad i skraldespanden.

- Vi oplevede, at eleverne, når de startede på efterskolen, havde nogle dumme vaner med hjemmefra, fordi de øste rigeligt mad op på tallerkenen. Og så kunne vi se, at det hele ikke blev spist op. Og det ender jo i skraldespanden, siger René Holm Hansen.

Eleverne på efterskolen er begejstrede for projektet mod madspild.

Det er super fedt. Man får også god samvittighed af det. Man føler sig lidt bedre, når man spiser op. Man bliver glad af det Christian Hjelm Haargaard

- Jeg synes, det er et virkelig godt initiativ. Det gør os elever meget opmærksomme på, hvor meget vi smider ud. Og det sætter nogle tanker i gang. Og så tænker man helt klart mere over, hvor meget man putter på tallerkenen, siger Frida Rottländer, der er elev på Viby Efterskole.

Et stort problem

Hver år smider vi danskere over 700.000 ton mad ud i skraldespanden. Det giver et dagligt madspild på 129 gram per dansker. Det er et stort problem ifølge Gang Liu, der er lektor ved SDU Livscykluscenter og som forsker i madspild.

- En tredjedel af den mad, der bliver produceres på verdensplan, går til spilde. Det er et signal om, at madspild er et stort problem. For Danmark er tallet endnu højere, fordi halvdelen af Danmarks madspild kommer fra husholdningerne. Ifølge research kan to tredjedele af vores madspild undgås, siger Gang Liu.

På efterskolen var man i forvejen gode til ikke at smide mad ud. Da projektet begyndte, smed man kun 25 gram mad ud om dagen per elev i forhold til de 129 gram, som altså er gennemsnittet per dansker. Efter seks måneder har Viby Efterskole mindsket madspildet til 7 gram per elev, og det er forstanderen stolt af.

- Til frokosten i går var vi endda nede på 1,5 gram per elev. Det er vi enormt positive over. Det var en dejlig overraskelse, fortæller René Holm Hansen.

Resultatet skaber også glæde hos eleverne på efterskolen.

- Det er super fedt. Man får også god samvittighed af det. Man føler sig lidt bedre, når man spiser op. Man bliver glad af det, siger Christian Hjelm Haargaard, elev på Viby Efterskole.

Ifølge madspildsforskeren Gang Liu er efterskolerne et godt sted at stoppe madspildet, fordi eleverne så tager de nye vaner med sig videre.

- Det betyder noget for elevernes madkultur, fordi de ændrer deres adfærd, når de besøger restauranter, og det kan også have en effekt på deres madvaner hjemme hos forældrene. På den måde hjælper det på madspildet på verdensplan, og det er noget, vi skal opfordre til, siger Gang Liu.

Hjælper hinanden

Eleverne går nu så meget op i ikke at smide mad ud, at de håndhæver det overfor hinanden.

- Det er med god stemning, vi irettesætter hinanden, når man ved bordet kan se, at der er meget madspild. Vi siger: Du kan godt lige spise det der, eller skal jeg spise det for dig? Så nogen gange bliver madspildet fordelt rundt om bordet, fortæller Frida Rottländer, elev på Viby Efterskole.

Frida Rottländer er heller ikke i tvivl om, at hun beholder de gode vaner, når opholdet på skolen er slut.

- Jeg tror helt klart, at jeg bliver ved med at tænke over det, og jeg vil gøre mit bedste for ikke at levne for meget, når jeg spiser, siger Frida Rottländer.

Projektet mod madspild stopper ikke efter denne årgang, for Viby Efterskole vil fortsætte med at sætte fokus på madspild og veje maden, når der kommer nye elever.

- Når vi begynder på næste skoleår, skal vi til at starte det op igen. Men vi ved jo, at det hjælper, så det er bare om at holde fast i de første to-tre måneder, for så kan de selv holde madspildet på et lavt niveau derefter, siger René Holm Hansen.