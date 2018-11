Fynsk energigigant køber førende energiselskab

Danmarks største producent af biogas, Nature Energy, har købt Xergi, der er en af Europas førende leverandører af nøglefærdige biogasanlæg.

Dermed lægges to af Danmarks førende virksomheder i biogassektoren sammen. Det oplyser Nature Energy, der har hovedkontor i Odense.

- Vi er ekstremt glade for, at det er lykkedes at indgå en aftale om at indlemme de stærke kompetencer i Xergi i Nature Energy og skabe én stærk dansk biogasvirksomhed i international klasse, der kan være med til at realisere vækstpotentialet i den cirkulære økonomi i både Danmark og uden for landets grænser, siger Peter Gæmelke, der er bestyrelsesformand i Nature Energy.

80 medarbejdere bliver i Nordjylland

Xergis 80 medarbejdere, der har haft deres daglige gang i Støvring i Nordjylland, vil fortsætte med at arbejde i det nordjyske.

Med købet er der nu 200 ansatte i Nature Energy, der foruden hovedkontoret i Odense ejer syv biogasanlæg.

I 2017 blev Nature Energy, der tidligere hed Naturgas Fyn, solgt af otte fynske kommuner til den britiske kapitalfond Pioneer Point Partners for 1,1 milliarder kroner.