Fynsk erhvervsskole jubler: Stor fremgang i søgning til erhvervsudannelser

Syddansk Erhvervsskole har oplevet en stigning på 17,5 procent af folkeskoleelever, der vil have en erhvervsuddannelse. På hele Fyn er fremgangen 8 procent.

Meget tyder på, at de unge langt om længe har fået øjnene op for, at det almene gymnasium ikke er det eneste, der kan føre til en spændende uddannelse.

I hvert fald er antallet af ansøgere til det almene gymnasium, stx, på Fyn faldet med 170 elever, viser helt nye tal.

Til gengæld har en af landets største erhvervsskoler, Syddansk Erhvervsskole, oplevet en stigning i antallet af ansøgere fra folkeskolen på 17,5 procent.

I 2017 var der 422, der søgte skolen. I år er det 496, oplyser skolen til TV 2/Fyn.

De seneste år er søgningen til erhvervsuddannelserne faldet til under 20 procent af en årgang.

Folkeskoleeleverne har i stedet for valgt gymnasiet, og regeringens ambitiøse plan om, at i hvert fald hver fjerde af en årgang bør vælge en erhvervsuddannelse, har haft meget lidt luft under vingerne.

De nye tal glæder Lars Bregnehøj Hansen, der er direktør for Syddansk Erhvervsskole.

- En stor del af stigningen ses inden for industri- og byggefagene, hvor der er meget gode karrieremuligheder. Det er meget tidligt at skulle vælge fremtid allerede som 15-årig og én af forklaringerne kan netop være, at de unge ønsker at holde alle muligheder åbne. Med en erhvervsuddannelse skal man først vælge retning senere og samtidig beholder de muligheden for at læse videre og har mulighed for at få direkte adgang til de relevante videregående uddannelser, siger Lars Bregnehøj Hansen.

Han mener også, at nogle unge kan være fristet af en fremtid i den fynske robotbranche, som skolen også uddanner til nu.

Det er jo en god udvikling, men vi skal ikke på laurbærerne Lars Bregnehøj Hansen, direktør for Syddansk Erhvervsskole

Hertil kommer, at der både i industrien og byggefagnene er kommet flere lærepladser, der gør det mere attraktivt for de unge.

- Det er jo en god udvikling, men vi skal ikke på laurbærerne. For at supplere den stigende interesse arbejder vi derfor målrettet med studiemiljø og målsætning om egen ’lærepladsgaranti’, da dette kan være en showstopper for nogle, siger han.

Færre i Svendborg

Mens der er fremgang i Odense har færre søgt ind på Svendborg Erhvervsskole.

I alt 144 har søgt direkte fra folkeskolen og ind på Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier.

I august 2017 startede der 169, der havde søgt direkte fra folkeskolen - de såkaldte GF1 elever.

Der kan dog søges løbende til erhvervsuddannelserne frem til midt i august af de såkaldte GF2-elever.

- Derfor kan ansøgningstallet stadig nå at blive større, siger Rikke Søgren Raisa, der er uddannelseschef på Svendborg Erhvervsskole.

Hun gør i øvrigt opmærksom på, at ungdomsårgangen, der søger direkte GF1 efter folkeskolen, er mindre sammenlignet med året før.

Lægges talene fra Svendborg Erhvervsskole og Syddansk Erhvervsskole sammen er der i år en fremgang på 8,2 procent i søgningen til erhvervsuddannelserne på Fyn.

De landsdækkende tal offentliggøres først i næste uge.

