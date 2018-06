Fynsk eventyrer svømmer Danmark rundt med sin mor

Lars Simonsen fra Svanninge vil svømme 1.300 kilometer langs de danske kyster. Hans mor følger efter i kajak.

Lars Simonsen springer tirsdag i vandet ved Vidå-slusen nær Vadehavet. Hans plan er i løbet af de næste fire måneder at svømme 1.300 kilometer i åbent hav langs de danske kyster.

- Jeg har længe drømt om at komme ud på et rigtigt eventyr i Danmark. Noget, hvor man tænker, at det ikke er muligt, siger 42-årige Lars Simonsen.

Med på turen har han sin mor, der skal ledsage ham i en kajak sammen med proviant og bagage.

Da jeg begyndte at træne i februar, kunne jeg svømme 50 meter, for jeg har ikke svømmetrænet, siden jeg gik i skole Lars Simonsen

- Jeg har altid gerne villet på eventyr med min mor. Heldigvis var hun frisk på idéen, selv om hun er 67 år, siger han.

Han forklarer, at en typisk dag vil begynde med, at de vågner på en strand og spiser morgenmad. Derefter skal han svømme to-tre timer.

- Midt på dagen går vi på land, spiser frokost og hviler os, og så svømmer jeg igen. Om aftenen skal vi hygge os med et bål, inden vi går ind i teltet, og næste dag starter det hele forfra.

Lars Simonsen har tidligere været på strabadserende ture. Han har blandt andet sejlet i kajak fra København til Istanbul med sin kone og to børn - en rejse, der varede 535 dage.

Læs også 2.000 kilometer i kano: Fynsk eventyrfamilie overlever to en halv måned i Alaskas vildmark

Men han har ingen erfaring med at svømme.

- Da jeg begyndte at træne i februar, kunne jeg svømme 50 meter, for jeg har ikke svømmetrænet, siden jeg gik i skole, siger han.

Svensk hjælp

Med hjælp fra en svensk ironwoman har han trænet sig op til at kunne klare 7,5 kilometer uden at holde pause.

Han regner med at svømme mellem 10 og 20 kilometer om dagen. Og han er forberedt på, at der vil komme tidspunkter, hvor han vil blive meget presset.

- Men så ved jeg, at det hjælper at gå ind i en lidt meditationsagtig stemning. Jeg ved også, at det hele pludselig kan ændre sig og se lysere ud.

- Måske får jeg øje på en sæl eller et marsvin, og så vil jeg være ovenpå igen. Og så har jeg min mor til at støtte mig, siger han.

09:14 Se interview med Lars Simonsen, hans kone Suzi og deres to børn Tiuri og Liva om deres kanoeventyr. Luk video

Ruten

Vesterhavet bliver med vind og bølger den største udfordring, forudser Lars Simonsen.

Sydfynboen hopper tirsdag klokken 9 i vandet i Sønderjylland, hvor han starter ved Vidåslusen ved Højer, tæt ved den dansk-tyske grænse ved Tønder. Her fra svømmer han op langs vestkysten og rundt om Skagen, fra Mols til Sjællands Odde, hvis det er muligt, ellers bliver den alternative rute ned til Samsø og den vej over til Sjælland.

Her fra nord om Sjælland og videre til København, videre syd om Falster, over til Sydfyn og ender efter planen til sidst op ved den første grænsesten i Flensborg Fjord.

Hele turen estimerer Lars Simonsen kommer til at vare tre-fire måneder.

Læs også Millionerne triller ind: Kæmpe interesse for fynsk triatlon-event

Støtter depressionsramte

Projektet støtter Julemærkefonden og DepressionsForeningen. Det valg er der helt nære årsager til.

- Selv er jeg blevet drillet i skolen og måtte flytte skole for at komme videre. Jeg husker stadig, hvordan jeg stod og græd ude foran skolen og tænkte på at gemme mig, og så køre hjem igen, når skolen var slut, skriver Lars Simonsen på sin og familiens hjemmeside.

Her fortæller han videre, at hans mor har kæmpet med depression i mange år og i forbindelse med sygdommen har været indlagt flere gange.

- Udover dette har begge mine lillebrødre kæmpet med depression. Derfor giver det rigtig god mening for os at støtte op om disse to fantastisk organisationer, som gør en stor forskel for mange mennesker. Og desværre bliver deres arbejde, nok ikke mindre relevante i fremtiden, skriver Lars Simonsen.

Du kan følge Lars Simonsen på turen rundt om Danmark på Facebook, Instagram og Twitter.

Her kan du se Lars Simonsens svømmerute. Foto: www.livetergodtfolgos.dk