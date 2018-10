Fynsk fagforbund skifter navn og retning

Fremover vil gående i Overgade i Odense blive mødt af en ny facade, når de går forbi nummer 24. Det oplyser fagforbundet Frie - tidligere Frie Funktionærer - i en pressemeddelse.

Navneforandringen bunder ifølge forbundet i et ønske om at tiltrække flere medlemmer.

- Hos Frie vil vi gerne have endnu flere medlemmer, og derfor udvider vi målgruppen og sænker priserne for at blive ekstra konkurrencedygtige. Det siger direktør Jesper Wengel.

Selvom organisationen efter eget udsagn har udvidet målgruppen, så der fortsat kun enkelte faggrupper, som er den primære målgrupper. Det fremgår af foreningens hjemmeside.

- Vi henvender os primært til lønmodtagere, der eksempelvis arbejder inden for handel og kontor, står der på hjemmesiden. Dog er alle faggrupper efter navneændringen velkomne i domicilet i Odense.

Juridisk hjælp fremfor overenskomst

Frie er en såkaldt "Gul fagforening". Det betyder blandt andet, at forbundet ikke har forhandlet nogle overenskomster på vegne af dets godt 30.000 medlemmer.

Frie tilbyder i stedet for juridisk hjælp. Det var blandt andet aktuelt, da den dengang 58-årige fynbo Svend Jørgensen blev bortvist fra sin arbejdsplads i Ringe for at tænde en cigarat.

- Det er vores helt klare ambition, at medlemmerne skal have præcis samme gode personlige service og rådgivning, som altid har kendetegnet os – blot til en lavere pris. Det regner vi ikke med at få mindre tilfredse medlemmer af, siger direktør Jesper Wengel.

Foruden hovedkontoret i Odense har Frie også afdelinger i Aarhus og København.