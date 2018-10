Fynsk farm nomineret til pris: - Jeg er utrolig glad

- Det kom fuldstændig bag på mig. Så det er med en kæmpe glade, at jeg kan konstatere, at jeg er nomineret.

Niels Henrik Ove, der ejer bisonfarmen Ditlevsdal i Morud på Fyn, er en glad mand.

Dyrenes Beskyttelse har indstillet ham som Årets Brobygger. Det er en pris, der gives for at vise værdien i relationer mellem dyr og mennesker.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg blev utrolig glad. Det er dejligt, at de accepterer én og den måde, jeg driver min farm og gårdbutik på, fortæller Niels Henrik Ove til TV 2/Fyn.

Indstillingen kommer i kølvandet på farmens 25. års jubilæum.

- På dyrenes præmisser

Ifølge Yvonne Johansen, der er dyreværnschef ved Dyrenes Beskyttelse, er Niels Henrik Ove indstillet til prisen, fordi han viser forbrugerne vejen fra jord til bord.

- Niels Henrik Ove er med til at formidle det gode budskab. Han åbner dørene op og har masser af mennesker forbi hver dag, der ser dyrene leve i deres naturlige omgivelser, fortæller Yvonne Johansen.

- Og så er hans kødproduktion anbefalet af Dyrenes Beskyttelse, fordi den foregår på dyrenes præmisser, tilføjer hun.

I alt er der ni nominerede til i alt tre priser over hele landet. Niels Henrik Ove og hans bisonfarm er én af to nominerede på Fyn. Den anden er Hans Åge Hjersen, direktør for Frydenlund Fuglepark, der er nomineret til Årets Helt.

Niels Henrik Ove ved, hvornår man skal holde sikkerhedsafstand til de store bisonokser. Foto: Anders Høgh

Bisonokserne får lov til at skifte fold med jævne mellemrum, så der er frisk græs at gumle på. Foto: Anders Høgh

Afgørelsen falder næste måned

Om det er Niels Henrik Ove, der løber med prisen, bliver offentliggjort ved et præmiearrangement den 16. november.

Her vil der være oplæg med fokus på forbrugerdrevet velfærd og hyldest af de ni kandidater, der, ifølge Dyrenes Beskyttelse, har gjort en ekstra indsats for dyrene i 2018.

- Jeg har læst lidt om det og været inde og se på det. Nu glæder jeg mig rigtig meget til at komme derover, siger Niels Henrik Ove og tilføjer:

- Kæresten skal selvfølgelig med, men desværre er min datter ude at rejse. Hvis der er nogen, der er dyreven, så er det faktisk hende.

Også Årets Helt og Årets Frontløber kåres den 16. november. Ud af de tre vindere kåres én vinder af titlen som Årets Dyreven.

Vinderne findes gennem en åben afstemning på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside.

