Fynsk farvand fyldt med plastik: Nu er EU nærmere forbud

På et tidspunkt er vi væk. Men det er den plastik, vi brugte på picnicturen, ikke. Og en stor del af det affald, der bliver kastet og aldrig når skraldespanden, ender som forurening i havet. Også i vandet omkring Fyn.

EU arbejder på at skærpe reglerne for plastik, der flyder i vores allesammen hav. Et arbejde, de nu er kommet et skridt videre med.

For onsdag eftermiddag blev et endeligt forslag om forbud af produkter i forskellige former for engangsplastik, som plastikbestik og vatpinde, stemt igennem i Europa-Parlamentet.

Forslaget blev stemt igennem med 571 stemmer for og 53 imod. 34 undlod at afgive deres stemme.

Parlamentet indleder forhandlinger med Ministerrådet om den endelige aftale, når medlemslandene i EU har fastlagt deres holdning til forslaget.

Læs også Fyn er fin og fuld af plastik

Forslag om plastikforbud EU vil forbyde engangsbestik, tallerkener og sugerør i plastik, vatpinde, rørepinde og ballonpinde i plastik.



Produkterne skal fremover laves i andre materialer.



Forslaget lægger op til, at cigaretfiltre indeholdende plast skal reduceres.



Målet er, at 90 procent af alle engangsflasker i plastik skal samles ind igen i alle EU-lande.



Producenter af produkter i engangsplastik være med til at dække udgifter til håndtering af affald og oprydning. Se mere

Plastik i fynske farvande

Forskere anslår, at verdenshavene gemmer på omkring 150 millioner tons plastik.

Og selvom billeder og videoer af strande og øer fyldt med affald ikke er, hvad vi møder, når vi besøger fynske strande, så er der også plastik i vandet omkring os.

- Vi har lavet en række undersøgelser på vand, fisk og i havbunden, og vi finder plastik over alt. Er det et problem, at vi finder plastik i alle arter af fisk, ja så har vi et problem, sagde lektor Kristian Syberg Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet til TV 2/Fyn i september.

Ifølge Kristian Syberg skal vi alle være med til at tage ansvar for problemet.

- Meget af den plastik, der er i havene, kommer fra vores egen brug af plastik i Danmark. Det danske forbrug af plastik er meget stort, så derfor har vi et stort ansvar i forhold til problemstillingen, sagde han.

Læs også Så meget kræver det at fjerne affald, hvor du bor

Et skridt i en proces

I januar i år præsenterede EU en såkaldt plastikstrategi, der skal føre til mindre plastaffald og mere genanvendelse. Siden har Europa-Kommissionen udarbejdet et forslag, der skal forbyde flere forskellige typer engangsprodukter i plastik.

Det er EU-kommisionen, der kommer med nye lovforslag i EU. Derefter skal forslagene sendes videre til Europa-Parlamentet, en slags EU's folketing, og også Ministerrådet, hvor ministre fra alle EU medlemslande mødes.

Kommissionens lovforslag bliver kun vedtaget, hvis der er flertal for dem i Europa-Parlamentet og Ministerrådet.

Netop nu er forslaget om plastik blevet stemt igennem i Europa-Parlamentet. Derfor mangler forslaget at blive forhandlet med medlemslandende før det kan endeligt vedtages.

Det nye lovforslag forventes færdigbehandlet og vedtaget inden valget til Europa-Parlamentet i maj 2019.

00:44 Europa-Parlamentet har af flere omgange bearbejdet kommisionens forslag. Her talte TV 2/Fyns reporter med Christel Schaldemose (S), der er medlem af Europa-Parlamentets miljøudvalg, efter forslaget blev stemt igennem i udvalget. Luk video

Læs også Den fynske natur er fuld af plastik