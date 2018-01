Fynsk film om kærestevold er måske Danmarks bedste

Tre piger fra Otterup har deltaget i en landsdækkende konkurrence, hvor der er fokus på kærestevold. Pigerne har lavet kortfilmen To Ofre, og nu er de blandt de nominerede for bedste film.

Alberte Offenbach Olander Poulsen, Karoline Isbak Nyland Henriksen og Mia Chandler Hansen fra 8.c på Sletten Skole i Otterup står bag kortfilmen To Ofre.

- Der er nok en årsag til, at drengen gør, som han gør. Hvad det så er, det er så lige det. Men man skal måske se det fra et andet perspektiv, end at det kun er synd for pigen, siger Karoline Isbak Nyland Henriksen.

Jeg synes, det er vigtigt at bringe op, at det sker tit, og der er ikke så mange, der kan lide at indrømme det. Alberte Offenbach Olander Poulsen, 8. c, Sletten Skole, Otterup.

De tre piger har deltaget i en landsdækkende konkurrence, udskrevet af det kriminalpræventive råd, den frivillige forening Bryd Tavsheden og ligestillingsminister Karen Ellemann. Oplægget hedder Kærester og kontrol - hvad er i orden?

- Jeg har ikke selv oplevet det, men jeg synes, det er vigtigt at bringe op, at det sker tit, og der er ikke så mange, der kan lide at indrømme det, siger Alberte Offenbach Olander Poulsen.

Emnet har fået pigerne til at reflektere over vold i et parforhold. Og som titlen antyder, så er både offer og gerningsmand taber, når tingene kører af sporet.

- Fordi vi har lavet den her film, er vi kommet ind under, at det ikke kun er en dreng, der slår en pige. Der er jo en grund til, at det hele sker, og drengen har også noget på hjertet, siger Mia Chandler Hansen.

Det er jeg superglad for. Hele aftenen i går sad vi og snapchattede og var bare helt oppe at køre. Karoline Isbak Nyland Henriksen, 8. c, Sletten Skole, Otterup.

Pigerne har haft ti skoletimer til at lave filmen der er optaget og redigeret på mobiltelefon. De er selv godt tilfredsemed resultatet, men at de nu er nomineret for bedste film kom bag på dem:

- Jeg var helt overvældet. Jeg havde slet ikke regnet med, at vi ville nå så langt. Der kommer jo mange gode bidrag fra hele landet. Jeg synes, at vores er godt, men at folk synes det er så godt, det er jeg virkelig stolt over, siger Alberte Offenbach Olander Poulsen. og Karoline Isbak Nyland Henriksen supplerer:

- Det er jeg superglad for. Hele aftenen i går sad vi og snapchattede og var bare helt oppe at køre. Vi regnede ikke med at nå så langt. Det er sjovt at deltage, men at vi blev nomineret, er vi stolte over.