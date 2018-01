Fynsk firma køber Politikens ordbøger

Det er slut med trykte ordbøger, efter fynske Ordbogen A/S har købt Politikens ordbøger. Salget skal bruges til nyt it-værktøj.

Den fynske virksomhed Ordbogen A/S har købt Politikens ordbøger og den samlede database, der følger med.

Vi er utrolig stolte af, at vi er nået dertil, hvor vi er i dag. Peter Revsbech, adm. direktør, Ordbogen A/S

Således er de velkendte ordbøger snart fortid. De må i stedet vige for den digitale udgave.

- De 10.000 trykte eksemplarer af ordbogen skal vi have solgt sammen med Politiken. Og så er det kapitel slut, fortæller Peter Revsbech, administrerende direktør for Ordbogen A/S.

Så det er slut med fysiske udgaver af Politikens ordbøger?

- Det forestiller jeg mig, ja.

Ordbogen A/S driver hjemmesiden ordbogen.com. Det er en digital ordbog, hvor brugerne hurtigt kan slå ord op, finde oversættelser og betydninger.

FAKTA: Write Assistant Købet af Politikens Ordbøger handlede mest om den medfølgende database, som Ordbogen A/S skal bruge til nye skrive- og ordbogsværktøj Write Assistant.



Programmet forstår, hvad du skriver, og foreslår løbende de ord, der passer bedst ind i sammenhængen.



Write Assistant skal nu testes af folkeskoleklasser og gymnasier.



Programmet skal efter planen lanceres senere i 2018.

Ordbogen A/S har siden 2003 udviklet sig til at blive en af Danmarks største onlinetjenester. Virksomhedens digitale ordbog har været udsat for omkring to milliarder søgninger, siden den første gang gik i luften.

- Vi er utrolig stolte af, at vi er nået dertil, hvor vi er i dag, fortæller Peter Revsbech.

- Det kan lade sig gøre, fordi vi er født som en it-virksomhed, og hele tiden har fokuseret på teknologien. Købet i dag er en ret stor milepæl i vores firmas historie.

