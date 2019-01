Fynsk firma leverer træningsudstyr til F16-piloter

F16-piloterne i Skrydstrup har fået en nyudviklet kombineret såkaldt DART F-16 simulator og JTAC træningskapacitet leveret af Odense-firmaet IFAD og underleverandøren ArenaLogic.

Træningssystemet består af to F-16 simulatorer, en instruktørstation og to JTAC træningssystemer, fortæller IFAD i et nyhedsbrev.

Ved hjælp af den nye simulator kan piloter gennemføre en træning, der næsten 100 procent afspejler en rigtig flyvning i et F-16 fly og de kan træne med de nyeste våbensystemer.

Chefen for Fighter Wing Skrydstrup oberst Uffe Holstener-Jørgensen er meget tilfreds med de nye F-16-simulatorer:

- DART-projektet har betydet, at det nu er muligt at bruge en simulator, der er helt opdateret på softwaresiden og kompatibel med de F -16 fly, som vi bruger i forsvaret, siger Uffe Holstener-Jørgensen.

Simulatorerne giver piloterne mulighed for at træne vigtige taktikker og procedurer på en tidsbesparende og billig måde, samtidig med at det giver piloterne flyvetræning.

- Med de nye simulatorer kan vi supplere den nuværende træning med scenarier og situationer, som i de rigtige F16-fly ville kræve meget omfattende ressourcer, siger Uffe Holstener-Jørgensen.