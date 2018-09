Fynsk fodboldklub stiller gerne med alternativt landshold

DBU har kontaktet hold i 1. division og 2. division for at finde spillere til onsdagens venskabskamp mod Slovakiet og mod Wales 7. september. Fynsk hold stiller gerne med 11 spillere.

Lige nu er Dansk Boldspil-Union og spillerne på det danske landshold i konflikt om en ny landsholdsaftale. Søndag aften afviste landsholdsspillerne DBU's tilbud og tilbød i stedet at forlænge den gamle aftale for at vinde tid.

Men det afviste DBU.

Hvis konflikten mellem DBU og Herrelandsholdet fører til aflyste landskampe kan det få konsekvenser for Danmarks kvalifikation til EM-slutrunden i 2020.

Derfor kigger DBU sig nu om efter et alternativt landshold, hvor de både har taget kontakt til alle klubberne i den næstbedste og den tredjebedste række, 1. division og 2. division, og der er måske håb for spillere fra Fyn.

Delte meninger i de fynske 2. divisionsklubber

Meldingen fra sportschef i Tarup Paarup IF er nemlig, at de gerne stiller med 11 spillere til de to venskabskampe, selvom han ikke tror, at det bliver aktuelt.

- Jeg har sendt DBU's henvendelse videre til spillerne og opfordret til at bakke op om DBU. Vi har kun amatørspillere, som ikke er medlem af Spillerforeningen, og derfor kan de sige ja. De kan også sagtens vælge at være solidariske med spillerne. Det vil jeg ikke blande mig i, siger sportschef Jesper Rasmussen.

Tarup Paarup er et nyt hold i 2. division og spillede sin første kamp i rækken for bare en måned siden.

- Som klub er vi jo en del af arbejdsgiver-siden, og derfor ville det være upassende ikke at bakke op om arbejdsgiverne, uddyber Jesper Rasmussen.

I Dalum IF lader klubben det også være helt op til spillerne, hvad de vælger:

- Jeg har ikke udstukket en fælles linje. Vi som klub kan ikke gøre noget, da det er amatørspillere. Men jeg vil da opfordre spillerne til at tænke sig om. De skal måske senere i karrieren spille på et højere plan, og de kan gøre sig upopulære, hvis de ikke er solidariske med spillerne, siger Jan Hansen, seniorformand i Dalum IF og tilføjer:

- Vi synes faktisk, at det er ærgeligt, at vi skal trækkes ind i orkanens øje og tage part i noget, som kan skade os på et senere tidspunkt.

Ifølge Fyens Stifttidende ønsker Boldklubben Marienlyst ikke at hjælpe DBU med spillere. I Middelfart Boldklub har de ingen kommentarer til, hvordan de forholder sig til DBU's henvendelse.

Superligaspillere siger også 'nej tak'

Superliga-spillere, der gerne vil stille op til denne uges landskampe, havde indtil klokken 15 mandag til at melde sig klar. Men fra mange spillere har svaret allerede være 'nej tak'. Blandt andet OB's Janus Drachmann og Alexander Ludvig.

Et alternativt landshold samles allerede tirsdag – bare dagen før venskabskampen ude mod Slovakiet.