Fynsk folketingskandidat klar med krav til S

Farvel til kontanthjælpsloft og goddag til minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Sådan lyder SF's ultimative krav til Socialdemokratiets statsministerkandidat Mette Frederiksen. Det fortæller SF's fynske folketingskandidat Line Mørk.

- Vi har sat et ultimativt krav til det, som vi ved, at vi kan få indflydelse på. Og der prioriterer vi, at kontanthjælpsloft og minimumsnormeringer er det vigtigste, forklarer Line Mørk til TV 2/Fyn.

Socialdemokratiet har tidligere fortalt, at man ikke vil ændre ved den nuværende flygtninge- og indvandrerpolitik. Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet stiller alle ultimative krav til Socialdemokratiet på de to områder.

Paradigmeskiftet I februar vedtog Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti det såkaldt "paradigmeskift".

Det betyder blandt andet et ændret fokus fra integration af flygtninge til hjemsendelse.

Derudover er integrationsydelsen blevet omdømt til hjemsendelsesydelse og sænket.

Så udlændinge og flygtninge må sejle i deres egen sø, siden I ikke stiller ultimative krav på de områder?

- Hjemsendelsesydelsen (den tidligere integrationsydelse, red.) er slet ikke god nok, som den er. Men vi ved godt, at vi bliver trumfet. Derfor giver det ikke mening at lave den til et ultimativt krav, siger hun.

Flygtninge er vigtige

Selvom SF ikke stiller ultimative krav på områdene for flygtninge og udlændinge, så er det stadig vigtige emner for partiet, fastslår Line Mørk.

- Ét af de områder, der også er vigtigt for os er kvoteflygtninge. Vi har snakket om kvoteflygtninge i rigtig langt tid. Og nu lukker både Venstre og Socialdemokraterne op for kvoteflygtninge, siger hun.

Men det er ikke et ultimativt krav, som eksempelvis Enhedslisten. Hvorfor?

- Det giver ikke mening, at lave ultimative krav på noget, som egentlig stille og rolig bliver udbredt. Vi skal tage ansvar; også i det internationale samfund, understreger Line Mørk.

Hun medgiver, at partiet har vægtet kontanthjælpsloft og minimumnormeringer højere end hjemsendelsesydelse, kvoteflygtninge og paradigmeskiftet på integrationsområdet.

- Når vi kigger på socialdemokraterne, kan vi se, at der er forskellige holdninger til kontanthjælpsloftet og minimumsnormeringer. Ultimative krav er vores måde at skubbe på, forklarer hun.

Partiet har ifølge Line Mørk vurdereret, at det er urealistisk at få gennemført store ændringer på udlænindinge- og flygtningeområderne. Alligevel har partiet ønsker for de to temaer.

- Hvis vi få rigtig mange stemmer, vil vi trække i vores retning. Men at stille ultimative krav til noget, hvor der er så stort et flertal giver ikke mening, understreger hun og tilføjer:

- Minimumsnormeringer handler om alle børn. Også flygtningebørn, siger Line Mørk.

Fakta Line Mørk Folketingskandidat i Fyns Storkreds

Kandidat ved kommunalvalget i Odense Født 17. juni 1971 , 2 børn Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti 2018 - nu Byrådsmedlem Odense Kommune, Socialistisk Folkeparti 2013 - 2017 Se fuld profil

