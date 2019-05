Fynsk folketingskandidat spreder fake news

15. april i år delte Eva Jørgensen et opslag, hvor man ser en havnekaj og et skib fuldstændig sort af mennesker. Over opslaget skrev folketingskandidaten:

- Wow, jeg bliver noget foruroliget ved sådan et syn, klimaflygtninge bliver vestens næste kæmpe problem.

Billedet viser dog ikke klimaflygtninge. Skibet hedder Vlora, og stammer fra 1991, hvor skibet blev kendt for at fragte tusindvis af albanske flygtninge til den syditalienske by Bari. Billedet er altså 28 år gammelt.

- Det er jo en hundredprocent forfalskning, og rammer lige ned i definitionen af fake news. Man kobler en nutidigt problematik med et billede om noget andet, siger William Atak, der er specialist i fake news.

Høj troværdighed

Eva Jørgensen har ikke skrevet opslaget selv, men har blot delt opslaget med det opsigtsvækkende foto.

- Det er ingen undskyldning, at man blot deler. Som folketingskandidat for et politisk parti, der fik over 20 procent af stemmerne ved seneste valg, har hun både ansvar og troværdighed som repræsentant for Dansk Folkeparti, siger William Atak.

Derfor vil Eva Jørgensen hurtigst muligt fjerne det omtalte opslag fra sin facebookside. Det siger hun i TV 2/Fyn mandag aften.

- Det kan man sige, og ved du hvad, det vil jeg finde frem med det samme, og det vil jeg slette. For det er da ikke måden at gøre det på - overhovedet. Det er mig, der er fejlinformeret, og det beklager jeg, siger Eva Jørgensen (DF)

DF forhindrer svenske tilstande

14. april delte Eva Jørgensen et opslag med et verdenskort. Her lød teksten.

- Om føje år vil der være flere efterkommere af indvandrere end oprindelige svenskere.

I opslaget slår Eva Jørgensen fast, at den eneste grund til at det samme ikke sker i Danmark, skyldes Dansk Folkeparti.

- Opslaget virker som fake news. Tallene er utroværdige, og der er ingen dokumentation for påstanden, siger William Atak.

Planter mistanke

59-årige Eva Jørgensen var i 2017 kandidat for Dansk Folkeparti ved Kommunalvalget i Nordfyns kommune. Hun blev ikke valgt, men prøver nu at blive valgt til Folketinget i Svendborg-kredsen.

Ifølge hendes valgprofil på tv2fyn.dk har hun danskhed og stop for indvandring som nogle af sine mærkesager. Derfor handler mange af hendes opslag på Facebook også om dette emne.

16. april kommentererede hun et opslag om branden i Notre Dame i Paris med ordet "bekymret". På billedet ser man to personer, formentlig med anden etnisk baggrund end fransk, gå under en politiafspærring med den brændende kirke i baggrunden.

Skribenten af det oprindelige opslag spekulerede i, hvordan myndighederne så hurtigt kunne fastslå, at brandårsagen var restaureringsarbejde, og at 850 kirker er blevet angrebet i Frankrig det seneste år.

- Man kan nok ikke kalde dette opslag for fake news, selvom hun insinuerer, at branden er påsat. Hun generaliserer og rejser en ubegrundet mistanke, mener William Atak.

Det virker

William Atak beskæftiger sig med markedsføring, facebook, shitstorms og fake news. Og selvom Eva Jørgensens deler opslag med generaliserende indhold og falsk indhold, så er han ikke i tvivl om at denne form for kommunikation virker.

- Det er voldsomt og skræmmende, og hendes opslag taler til vores følelser og underbevidsthed. De fleste går jo ikke i dybden med indholdet, men registrerer bevidst eller ubevidst sammenhængen mellem indvandrere og et problem. Det kan man ikke undgå at blive påvirket af, så opslagene virker, siger William Atak.

Eva Jørgensen vil dog fremover gøre sig mere umage med at kontrollere de ting, som hun deler på sin facebookside.

- Mit ansvar er at kontrollere kilden og finde ud af, hvor det kommer fra, siger Eva Jørgensen.