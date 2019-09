Fyns Politi mangler folk: Fynsk folketingsmedlem kræver svar fra ministeren

Erling Bonnesen til justitsministeren:

Med henvisning til nyhedsudsendelser på TV 2/Fyn den 17. og 18. september 2019, begge dage i klokken 19.30-udsendelserne og artikel i Fyens Stiftstidende den 18. september 2019 omhandlende Fyns Politi, herunder faldende bemanding og stigende sagsbunker, der fører til at man ikke kan nå opgaverne, har jeg følgende spørgsmål til justitsministeren:

Justitsministeren bedes:

1

Redegøre for, hvorfor antallet af betjente i Fyns Politi falder, mens antallet af betjente stiger andre steder i landet.

2

Redegøre for, hvornår der på kort sigt igen kommer flere betjente til Fyns Politi, og hvor mange, så man bedre kan nå at udføre opgaverne i Fyns Politi.

3

Redegøre for udviklingen i antallet af sager og sagsbehandlingstiderne på sagsområderne i Fyns Politi, samt om og hvor mange sager der ligger uløste hen, herunder for eksempel også på indbrudssager.

4

Redegøre for, om der med fordel kan omprioriteres opgaver, således at for eksempel vagt- og kontrolopgaver eller andre opgaver overføres til andre, således at der frigøres ressourcer til primær politiarbejde.

5

Redegøre for, om der med fordel kan planlægges anderledes, således at de såkaldte politibusser nedprioriteres og ressourcerne herfra frigøres, til at betjentene og dermed mandskabstider disponeres således, at flere betjente møder ind på de lokale steder man har rundt på Fyn, så man ikke alene i Svendborg, men også på andre lokale politilokaliteter har politibetjente, der er knyttet relativt mere til samme sted, så man får større erfaring med lokalområdet, og dermed kan sætte bedre ind i opgaveløsningen lokalt, dog således at man naturligvis kan hidkaldes til andre og større akutte sager andre steder, når det er påkrævet.

6

Redegøre for de hidtil opnåede erfaringer med de såkaldte politibusser, herunder om ordningen blot fører til relativt mere kørsel mv, uden at der kan påvises, at det fører til at der løses flere politiopgaver og dermed spildtid.

7

Hvor mange steder, og hvor i Fyns Politi har man lokaler placeret lokalt uden for Odense og Svendborg, og kan disse lokaler udnyttes bedre til, at man planlægger efter at have lidt flere faste politibetjente placeret lidt flere timer per uge de pågældende steder, og dermed opnå et bedre lokalkendskab for betjentene, en mere effektiv sagsbehandling og en lidt større synlighed i lokalområderne, når en andel af arbejdet kan udgå derfra, dog således at man fortsat overordnet er en samlet politistyrke.

8

Redegøre for udviklingen i responstiderne på de forskellige opgavetyper.