Fynsk forfatter modtager Storm P. Prisen 2018

Den fynske journalist og forfatter Peter Borberg modtog onsdag Storm P. Prisen 2018 på Storm P Museet i København. Bag prisen, der hvert år bliver uddelt på Storm P.’s fødselsdag den 19. september, står Foreningen af Storm P. Museets Venner og Tegneren Robert Storm Petersens Museumsfond.

Peter Borberg modtog prisen for sin årelange formidling af Storm P. – en formidling, der kulminerede sidste år, da Borberg udgav en 600 siders biografi om Storm P.

Jeg har på intet tidspunkt tænkt, at det har været en pris, jeg kunne komme i betragtning til. Derfor blev jeg selvfølgelig også både glad og rørt, da jeg fik at vide, at jeg skulle have prisen. Peter Borberg, forfatter.

For den fynske forfatter kom beskeden om pristildelingen som en stor overraskelse.

– Det er kommet bag på mig. Jeg har på intet tidspunkt tænkt, at det har været en pris, jeg kunne komme i betragtning til. Derfor blev jeg selvfølgelig også både glad og rørt, da jeg fik at vide, at jeg skulle have prisen, siger Peter Borberg.

En enestående formidler

Ole Hammer, formand for Storm P. Museets Venner, var ikke i tvivl om, at den fornemme pris i år skulle gå til den fynske forfatter, hvis bog høstede store roser blandt anmelderne, da den i efteråret 2017.

– Storm P. Prisen bliver givet til en person, der i det offentlige har ydet en enestående indsats for formidlingen af Storm P. Derfor var der heller ingen tvivl i bestyrelsen om, at det i år skulle være Peter Borberg, som skulle modtage prisen, siger Ole Hammer.

Peter Borborg var gæst i TV 2/Fyn d. 26.10 2017, da hans biografi om Storm P. udkom.

Kunstneren Storm P har et CV længere end de fleste. Udover at være forfatter, var han også skuespiller, billedkunstner og bladtegner. Der er skrevet meget om Storm P gennem tiden, men aldrig blevet udgivet en samlet biografi om kunstneren, som levede fra 1882 til 1949. Det satte Peter Borberg sig for at gøre noget ved for syv år siden. Her syv år efter er bogen færdig. Vi havde Peter Borberg i studiet til en snak om udgivelsen.

Fornem stafet

For Peter Borberg betyder det meget at følge i fodsporene på tidligere års modtagere af Storm P. Prisen, der tæller navne som redaktionen bag Politikens ATS, Ole Rasmussen og Gorm Vølver, tegner og forfatter Maren Uthaug og multikunster Flemming Quist Møller.

– Udover at jeg selvfølgelig er pavestolt over at træde ind i rækken af tidligere prismodtagere, så er jeg er specielt glad, fordi det er vennerne af Storm P Museet, der står bag prisen. Det er mennesker med en stor passion for Storm P., og derfor har deres anerkendelse særlig betydning, siger Peter Borberg, som i går stod bag fødselsdagstalen på Storm P Museet.