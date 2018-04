Fynsk forfatter nomineret til endnu en pris

Den fynske forfatter Jesper Wung-Sung er nomineret til endnu en pris. Denne gang er det Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris.

Den fynske forfatter Jesper Wung-Sung har netop modtaget årets litteraturprise De Gyldne Laurbær. Han fik litteraturprisen for sin seneste meget anmelderroste roman, En anden gren.

Dermed skriver han sit navn på listen over modtagere af De Gyldne Laurbær, hvor han nu står i fornemt selskab med prominente navne som Klaus Rifbjerg, Karen Blixen, Tove Ditlevsen og Bjarne Reuter.

Og nu har bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris nomineret Jesper Wung-Sung til prisen for bogen Lynkineser. Bogen er illustreret af Rasmus Meisler og udgivet at Dansklærerforeningen i 2017.

Et enkelt spruttende knald

Titlen på bogen referer til, at en journalist ved forfatterens debut i 1998 betegnede Jesper Wung-Sung som en lynkineser, altså et enkelt spruttende knald, og så er det ovre, skriver Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris i forbindelse med nomineringen, og fortsætter:

- Fortællingen bliver aldrig selvudleverende, men læserudfordrende omkring essentielle spørgsmål, der dels opstår gennem forfatterens møde med tilværelsen og dels med referencer til fx Franz Kafka, H.C. Andersen, Johann Wolfgang Goethe, Pete Seeger og heltehistorierne fra Alamo. Hvordan finder man balancen imellem at være et frit individ og en del af et fællesskab?

Vinderen af Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris offentliggøres og modtager prisen på 350.000 danske kroner den 30. oktober på Den Norske Opera & Ballett i Oslo i forbindelse med Nordisk Råds session.