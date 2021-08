Bo lever som digital nomade: - Det er ikke for folk uden penge

- Hvis jeg i morgen får lyst til at kigge på noget skov, kører jeg til en skov. Hvis jeg savner Sverige, kører jeg en uge til Småland. Hvis jeg vil gå i Alperne, kører jeg til Østrig. Det er frihed til at bestemme time for time, forklarer Bo Østlund.

Selv om det kan lyde primitivt, er det ikke en billig tilværelse.

- Hvis du vil være nomade i Danmark, skal man have mellem 250.000 og 400.000 kroner for at blive det, så det er jo ikke for folk, der ikke har penge. Det er for folk, der vælger det frie liv, siger Bo Østlund.

Forfatterens arbejdsværelse, som også fungerer som køkken og spisestue, er syv kvadratmeter stort.