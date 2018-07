Fynsk forsvarstalent skifter fra Norge til Serie A

Danskerkontingentet i Rosenborg er torsdag blevet en mand mindre. Det tidligere OB-talent Jacob Rasmussen er solgt til Empoli.

Defensivspilleren Jacob Rasmussen får efter sommerpausen mulighed for at vise sig frem i den bedste italienske fodboldrække, Serie A.

Fynboen er blevet solgt fra norske Rosenborg, hvor han har været holdkammerat med Mike Jensen og Nicklas Bendtner.

Egentlig ville Trondheim-klubben gerne have beholdt det 21-årige talent, men tilbuddet var for godt til at afslå, siger træner Kåre Ingebrigtsen til klubbens hjemmeside.

- Det er ikke perfekt timing at sælge Jacob nu, men dette er en vældig fin mulighed for ham og en god aftale for os.

- Jacob har gjort et strålende stykke arbejde for Rosenborg, og vi ønsker ham held og lykke i Italien, siger han.

En stor mulighed

Selv glæder Rasmussen sig til at prøve kræfter med Serie A, som Empoli vender tilbage til i den kommende sæson efter at have vundet Serie B med overbevisende margin.

- Dette er en stor mulighed for mig, og jeg er tilfreds med skiftet.

- Jeg vil takke Rosenborg for en lærerig tid i klubben - både sportsligt, men også personligt, siger Rasmussen.

Han kom til klubben fra tyske St. Pauli og før det spillede han i Schalke 04's ungdomsafdeling.

Jacob Rasmussen er oprindeligt fynbo og har spillet i Næsby og senere OB, inden han skiftede til tysk fodbold.

Han nåede at spille 33 officielle kampe for Rosenborg, hvor han både blev brugt som central forsvarsspiller og som midtbanespiller.

