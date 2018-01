Fynsk tomatkonge skal dyrke cannabis i stor stil

Med overgangen til det nye år blev det muligt for danske virksomheder at dyrke cannabis til medicinsk brug.

Den chance har man grebet hos gartneriet Alfred Pedersen & Søn i Odense, der er kendt for at producere "Katrine og Alfreds tomater".

Her har man indgået en samarbejdsaftale med verdens næststørste producent af medicinsk cannabis, canadiske Aurora.

Aftalen skal gøre gartneriet til Europas største producent af cannabis, når planerne om nogle år er ført ud i livet, og de nye produktionsfaciliteter er etableret i 2019.

Indtil da vil hampplanterne blive dyrket i midlertidige faciliteter, hvor sikkerheden vil være i top.

- Vi er naturligvis stolte af, at vi har indgået partnerskab med verdens mest dynamiske cannabisvirksomhed.

- Det har været helt afgørende for vores valg af samarbejdspartner, at vi til hver en tid kan garantere kvaliteten og troværdigheden i vores produkter.

- Samtidig har vi i Aurora en partner, som kan hjælpe med at bygge Europas førende cannabisvirksomhed og indfri potentialet i vores licens, siger Mads Pedersen, der er administrerende direktør i Alfred Pedersen & Søn.

Forventningen er, at cannabisproduktionen i Odense vil skabe mellem 50 og 150 nye job.

Alfred Pedersen & Søn er langtfra den eneste gartnerivirksomhed, der har fået øjnene op for potentialet i cannabisproduktion.

15 firmaer og enkeltpersoner har søgt om tilladelse til at starte en produktion under den nye forsøgsordning.

Alfred Pedersen & Søn og Aurora:



* Alfred Pedersen & Søn er den største skandinaviske producent af både konventionelle og økologiske tomater samt peberfrugter og agurker.

* Grøntsagerne produceres i højteknologiske drivhuse på Fyn og i Sverige, og tilsammen råder virksomheden over mere end 260.000 kvadratmeter drivhuse.

* Gartneriet har hovedsæde i Bellinge ved Odense og beskæftiger i dag 150 medarbejdere.

* Det er grundlagt i 1948 af Katrine & Alfred Pedersen.

* Parrets søn, Mads Pedersen, er daglig leder og ejer af Gartneriet Alfred Pedersen & Søn ApS. Gartneriet kommer til at eje 49 procent af Aurora Nordic Cannabis A/S.

* Aurora er en børsnoteret international koncern af virksomheder, der har fokus på medicinsk cannabis fra forskning, produktudvikling og dyrkningssystemer til dyrkning.

* Virksomheden driver store væksthuse i Mountain View County, Alberta (Aurora Mountain) og i Pointe-Claire, Quebec (Aurora Vie).

* Aurora er også en stor investor i Cann Group Limited, den første licenserede, australske producent af medicinsk cannabis.

* Aurora ejer tyskbaserede Pedanios, der er en markedsledende distributør af medicinsk cannabis i EU.

* Dertil kommer BC Northern Lights Ltd. og Urban Cultivator Inc, markedsledere i produktion og salg af blandt andet systemer til indendørs dyrkning.

* Aurora Cannabis Enterprises Inc. kommer til at eje 51 procent af Aurora Nordic Cannabis A/S.

Kilder: Alfred Pedersen & Søn og Aurora.