Et af Danmarks dyreste: Fynsk gods sælges nu 7,8 millioner billigere

775 kvadratmeter bolig på en 153.800 kvadratmeter stor grund ved Strib på Fyn kan stadig blive din. Og nu skal du faktisk af med 7,8 millioner kroner mindre for stedet.

For godt to år siden satte indehaver af bygge- og udviklingsfirmaet Nissen Group, Michael Nissen og hustruen Helle Nissen Rosenkilde Gods til salg for 60 millioner kroner.

På det tidspunkt var det store gods den anden dyreste villa til salg i Danmark.

I starten af 2018 satte parret så prisen ti millioner kroner ned, så man kunne erhverve sig ejendommen for lige knap 50 millioner kroner.

Men nu har prisen så fået endnu et hak ned.

Både plads til heste og mennesker

For 42 millioner kroner kan du nu blive ejer af, hvad ejendomsmægleren Lillienhoff kalder: "den absolutte top af moderne hestefaciliteter i Danmark".

Godset er nemlig forsynet med et kæmpe ridecenter, der tæller fire staldbygninger med plads til 115 heste, to ridehuse og flere udendørs ridebaner.

Det er dog ikke kun heste, der kan bo på godset ved Middelfart.

Godset, der er bygget i 2009, har nemlig også en 775 kvadratmeter stor bolig med intet mindre end bibliotek, badeværelse med jacuzzi og 13 værelser. Derudover er der også en 300 kvadratmeter stor garage med vinkælder.

