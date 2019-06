Fynsk handelskæmpe vingeskudt i Rusland

Siden 2014 har det kendte fynske handelsfirma Uhrenholt i Middelfart været hårdt ramt af fødevaresanktionerne mod Rusland.

Men 2019 skal være året, hvor der bliver sat en prop i tabene østpå.

Det fremgår af det netop offentlliggjorte regnskab for 2018.

Resultatet er klart utilfredsstillende også selvom dette afspejler en oprydning i og påbegyndt afvikling af forretningen i Rusland. Ledelsesberetningen i regnskabet for 2018

Her opgør ledelsen de samlede tab østpå til 200 millioner kroner - alene sidste år mistede Uhrenholt 51 millioner kroner i Rusland, og så er det kun en ringe trøst, at resten af forretningen faktisk gav et overskud på 32 millioner kroner.

For sammenlagt gik koncernen i minus med 46 millioner kroner efter skat mod et underskud på 35 millioner kroner i 2017.

Ude af de russisk kvaler

Uhrenholt tjener sine penge inden for globale handelsaktiviteter og salg af mejeri- og grøntsagsprodukter i egne brands over store dele af specielt Mellemøsten, Afrika og Asien.

- Resultatet er klart utilfredsstillende også selvom dette afspejler en oprydning i og påbegyndt afvikling af forretningen i Rusland. Årets resultat af fortsættende aktiviteter blev som forventet positivt, mens aktiviteterne i Rusland oprindeligt var forventet at give et beskedent resultat for 2018, hedder det i ledelsesberetningen.

Man forventer at være ude af de russiske kvaler i efteråret 2019.

Den fremtidige økonomi er sikret ved, at familien Uhrenholt har givet afkald på 30 millioner kroner i ansvarlige lån ved at konvertere dem til egenkapital.

Desuden har Danske Bank og SEB Bank i februar i år indgået en to-årig finansieringsaftale med Uhrenholt-koncernen.

Uhrenholt-koncernen solgte i 2018 for 2,3 milliarder kroner - en tilbagegang på 33 millioner kroner i forhold til 2017.

Der er i dag 441 medarbejdere i koncernen.

Egenkapitalen er på beskedne 8,2 millioner kroner. For bare tre år siden var den på 103 millioner kroner.