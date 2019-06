Fynsk havneby skal styrke kulturlivet

En udviklingsplan for Assens er tirsdag aften blevet godkendt af byrådet i kommunen. Planen skal sætte kursen for Assens by de næste mange år og indeholder planer for, hvordan bymidten kan revurderes og blive åbnet op med nye funktioner, forbindelser og oplevelser.

Læs også Assens og Middelfart i front: 20 danske kommuner skal danne fortrop i klimakampen

Målet er at styrke Assens som bosætnings- og oplevelsesby, der blandt andet skal tiltrække turister.

TV 2/Fyn fangede torsdag morgen en begejstret Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune.

- Assens byder på så meget potentiale. Det er en by med masser af rummelighed og potentiale til meget mere, så skal man være et skarn, hvis man ikke udnytter det, fortæller borgmesteren.

Tre fokusområder

Projektet, som går under navnet ”Fremtidens Assens”, er delt op i tre fokusområder.

Det ene går ud på at styrke den bynære havn i Willemoesgade. Det andet vedrører den kulturelle købstad i Østergade, Plumområdet og Tobaksgaarden. Derudover skal der også ses på det vilde bylandskab.

Projektet er blevet muligt med hjælp fra Realdania, som har givet 1 million kroner i støtte ud af de samlede to millioner kroner, som ”Fremtidens Assens” koster.

Læs også Penge til lokal udvikling: Syv projekter modtager i alt 1,3 millioner kroner

Fra erhverv- til kulturby

Et af hovedpunkterne i den nye udviklingsplan for Assens Kommune er, at byen skal bevæge sig mere over til at være en oplevelses- og kulturby i stedet for en erhverv- og industriby.

- Det er den vej, verden bevæger sig, og der er folk, der efterlyser og efterspørger det. Den tid er også nået til Assens nu. Man kan sige, at byen har en masse potentiale i forhold til de oplevelser, folk lægger vægt på og efterlyser, siger Søren Steen Andersen.

Undervejs i arbejdet med udviklingsplanen har mange lokale borgere, erhvervsdrivende og repræsentanter fra kulturliv og foreninger engageret sig i projektet.

Flere har siddet i et interessentforum, der har fungeret som en følgegruppe og sparringspartner for den politiske styregruppe. Andre har lavet borgergrupper, der i løbet af 2019 laver midlertidige forsøgsprojekter i byen.