Børsklar: Fynsk højdespringer vil rejse 35 millioner kroner

Det går godt hos Scape Technologies i Odense. Faktisk går det så godt, at den fynske robotvirksomhed snart er klar at træde ind på børsen. Det oplyser virksomheden med hovedsæde på Blangstedgårdvej i en pressemeddelelse.

Scape Technologies Scape Technologies specialiserer sig i automatisering og software til robotter, der finder de dele i kasser, som en virksomhed skal bruge. Det er også kendt som bin-picking.

Flere end ti millioner gange er selskabets løsninger blevet brugt bin-picking.

Selskabet operer også i Kina, hvor det samarbejder med flere partnere. Kilde: Scape Technologies

- Det er en kæmpestor dag for Scape Technologies. Vi har knoklet de seneste mange måneder for at

blive klar til denne dag. Nu er vi her, og jeg glæder mig til at se modtagelsen hos investorerne, lyder det fra virksomhedens direktør, Søren Bøving-Andersen.

Tegningsperioden løber fra onsdag til 26. november. Her kan investeringslystne sikre sig firmaets aktier til en udbudspris på én krone stykket.

- Vi er selvfølgelig ikke i tvivl om, at det er en helt fantastisk rejse, vi nu skal ud på sammen med alle de nye

aktionærer, som forhåbentlig skal med, siger firmaets direktør.

Bred auktionærskare

Scape Technologies håber, at firmaets auktionærer bliver meget varieret.

- Vi vil gerne have en bred portefølje af investorer. Vores ønske er, at så mange som muligt kommer

med på den rejse, vi ser foran os, fortæller Søren Bøving-Andersen.

Via tegningsperioden og salget af de resterende af selskabets aktier håber Scape Technolgoeis på at rejse 35 millioner kroner i alt.

Den første handelsdag for selskabets aktie bliver 26. november på Nasdaq First North

Denmark i København.