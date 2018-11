Fynsk hotelkonge på nye indkøb

Den Odense-baserede hotelkoncern Milling Hotels udvider nu kapaciteten i Odense.

Milling Hotels har købt to af de umiddebare naboer til hotellerne Hotel Ansgar og Hotel

Windsor; Hotel Dormir og Ydes Hotel beliggende henholdsvis i Hans Tausens Gade nummer 19 og 11.

Det oplyser Milling Hotels i en pressemeddelelse.

Investeringen sker for at imødekomme et stigende behov for værelseskapacitet i Odense, siger ejer Jan Milling:

- Odense er i en rivende udvikling. For hvert år lykkes det byen at trække større og større arrangementer til. Senest er der blevet solgt 86.000 billetter til Ed Sheeran-koncerten i Tusindårsskoven, ligesom der er store festivaller, sportsarrangementer og messer hvert år. Det betyder, at der er stadigt stigende efterspørgsel på værelser i byen.

Han tilføjer, at med købet af Hotel Dormir og Ydes Hotel får Milling Hotels mulighed for at tilbyde både tre- og tostjernet overnatning under samme tag.

Ni hoteller på 24 år

Milling Hotels ejes af Jan og Dorte Milling. De købte deres første hotel i 1994 og ejer i dag ni hoteller.

Udover dagens inkøb af Ydes Hotel og Hotel Dormir ejer Milling Hotels hotellerne Plaza, Ansgar og Windsor i Odense, Hotel Park i Middelfart, Hotel Gestus i Aalborg, Hotel Saxildhus i Kolding og Hotel Søpark i Maribo.