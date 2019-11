Fynsk idé snupper opvasken

To fynske skoler kan bryste sig af, at have lagt rum og tid til idéer, der kom øverst på sejrsskamlen, da der blev uddelt priser i Da Vinci-konkurrencen ved Danish Entrepreneurship Award i Fredericia.

De to vinderhold kommer fra HTX, Svendborg Tekniske Gymnasium, og Ryslinge Efterskole.

Vi var lykkelige for at komme i finalen, men det her er helt vildt! Vinderne Leathery, HTX, Svendborg Tekniske Gymnasium

Mens efterskoleeleverne i konkurrencen for grundskoler vandt på en idé, som vil kunne mærkes i mange hjem, så kan HTX'ernes idé hjælpe læder-industrien med et affaldsproblem.

Gruppen Sagas fra Ryslinge Efterskole vandt foran flere hundrede andre deltagere med en innovativ løsning til en sur hverdagspligt: Opvasken.

Sagas har udviklet en ny teknologi, hvor opvasken kan lettes med noget så simpelt en spray: Opvasken sprayes og skal herefter kun skylles for at blive ren.

- Det er fantastisk at vinde - det er stort, og vi havde ikke set det komme. Det har været en super spændende måde at arbejde på, hvor vi har skullet undersøge alting og hele tiden udvikle både ideen og os. Nu skal vi hjem og sove på det, og se hvad der så skal ske, siger Sagas i en pressemeddelelse fra Fonden for Entreprenørskab.

Udover at kunne smykke sig med titlen fulgte der ikke mindre end 10.000 kroner fra Otto Bruuns Fond med sejren.

Leathery består af Sofie Christophersen, Frederik Pyrdol, Carl-Gustav G.B. Roost og Rasmus A. Pedersen. Foto: Fonden for Entreprenørskab

Tre nye iværksættere og en projektleder

HTX'erne fra Svendborg sejrede med en idé om at genbruge læder, der går til spilde i produktionen.

Eleverne fortæller, at de blev inspirerede, da det gik op for dem, at læderindustrien har en af de højeste affaldsprocenter i verden.

- Vi omdanner læder til fibre, der limes sammen og kan genanvendes, fortæller Frederik Pyrdol fra gruppen der kalder sig Leathery.

Også de vandt 10.000 kroner, som kom pengene fra Dansk Industri. Og pengene fik glæden op i skyhøjde:

- Vi var lykkelige for at komme i finalen, men det her er helt vildt!, siger guppen og tilføjer, at sejren ikke stopper dem:

- Projektet har skabt tre iværksættere og en projektleder, der gerne vil arbejde med udvikling. Da Vinci har været et godt afsæt for os alle. Og det er en helt sindssyg følelse.

