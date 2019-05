Otte dage til valget: Fynsk kandidat trækker sig efter uenighed med partilederen

50-årige Rolf David Gøtze var blandt de allerførste til at melde sit kandidatur for Partiet Klaus Riskær Pedersen. Samme dag som partilederen annoncerede, at partiet var blevet opstillingsberettiget til folketingsvalget, blev Rolf David Gøtze præsenteret som partiets kandidat på Fyn.

Men her otte dage før folketingsvalget er Rolf David Gøtze kommet i tanke om, at han alligevel ikke vil stille op for liste E.

Læs også Riskærs fynske folketingskandidat: - Jeg er ikke en Hørsholm-snob

- Jeg har haft en snak med Klaus Riskær her i weekenden, og vi er blevet enige om, at der er nogle politiske pejlemærker, vi ser forskelligt på. Jeg er ordfører for områderne sikkerhed, forsvar og udenrigspolitik, og her har Klaus Riskær Pedersen og jeg nogle holdninger, der ikke flugter med hinanden, siger den nu forhenværende kandidat for Partiet Klaus Riskær Pedersen.

Dermed har partiet kun kandidaten Gert Dyrn tilbage som kandidat i Fyns Storkreds.

Rolf David Gøtze er direktør for firmaet dinnr ApS, og havde blandt andet miljø og klima samt skole og uddannelse som mærkesager. På hans valgprofil på tv2fyn.dk skriver han blandt andet:

- Vi HAR det bedste miljøprogram af alle. Intet mindre og jeg vil sikre at dette program føres ud i livet og giver bedre miljø med konkrete grønne omstillinger.

Riskær bekræfter

Partileder Klaus Riskær Pedersen bekræfter, at Rolf David Gøtze ikke længere repræsenterer partiet.

Læs også Ny Riskær-kandidat: Klar holdning til Putin - ingen mening om regionen

- Jeg kan bekræfte, at Rolf David Gøtze har trukket sig som folketingskandidat for partiet. Derudover har jeg slet ingen kommentarer. Vi holder vores drøftelser internt, og det er sådan noget, der hele tiden udvikler sig i en proces, siger Klaus Riskær Pedersen til TV 2/Fyn.

Men ifølge Rolf David Gøtze skilles han med Klaus Riskær Pedersen som gode venner.

- Jeg vil stadig stemme på partiet, og jeg håber de kommer ind. Men jeg har også fået smag for politik og vil ikke afvise, at jeg en anden gang vil stille op for et andet politiske parti til højre for midten, siger Rolf David Gøtze.

Vil stadig stå på stemmesedlen

Fristen for at trække sig som folketingskandidat udløb 25. maj klokken 12, og det betyder, at Rolf David Gøtze stadig vil stå på stemmesedlerne i Fyns Storkreds.

Burde du ikke have fundet ud af jeres politiske uenigheder lidt før, så du kunne undgå at stå på stemmesedlen?

- Jo, men vi har haft meget travlt, og vi har ikke haft tid til til bunds at diskutere de områder, hvor jeg var politisk ordfører, lyder forklaringen fra direktøren fra Hørsholm.

Ifølge de seneste meningmålinger står Partiet Klaus Riskær Pedersen til omkring 0,5 procent, og vil dermed ikke blive repræsenteret i Folketinget.