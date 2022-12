Mens vi venter på en regering: Her er de fynboer, der står tættest på ministerbilerne

To ministre og en stemmesluger - hvem er på spil i S?

Lad os starte ved det parti, som vi med god sikkerhed kan sige bliver en del af den kommende regering: Socialdemokratiet.

Her er det to tidligere ministre, der spås de største chancer for en plads i den kommende regering.

- De mest oplagte er selvfølgelig de to nuværende: Altså Dan Jørgensen og Trine Bramsen fra Socialdemokratiet, siger Michael Kristiansen.

Men i det sydfynske fik Bjørn Brandenborg 11.167 stemmer, mens Dan Jørgensen og Trine Bramsen fik henholdsvis 8.256 og 6.456 stemmer. De mange stemmer garanterer dog ikke en plads i regeringen.

- Hvis det var blevet en ren S-regering, så havde der måske været mulighed for at give Bjørn Brandenborg en relativ lille post, fordi han har fået et kanonvalg.

- Jeg får svært ved at se ham i en regering, hvor der skal være plads til to andre partier, og hvor Mette Frederiksen får rigeligt med at forklare nogle af de nuværende ministre, hvorfor de ikke skal være ministre længere.

Selvom Michael Kristiansen spår både Trine Bramsen og Dan Jørgensen bedre ministerchancer end Bjørn Brandenborg, har det alligevel svækket dem, at de ikke fik helt så mange stemmer, som den sydfynske kandidat.

- Det betyder, at de ikke kan række hånden op over for Mette Frederiksen og sige, at hun er nødt til at tage dem med på holdet, fordi de er en sikker og populær stemme og repræsentant for Fyn. Det kort har de ikke.

I Folketinget finder vi fra S også de tre nyvalgte folketingsmedlemmer Kim Aas, Sara Emil Baaring og Thomas Skriver Jensen.

- De har ikke en chance, og det gør nok heller ikke noget for dem. De skal jo håbe, de får et interessant ordførerskab og får gjort sig bemærket i den her valgperiode.

Ingen ministerpost til Bonnesen

Venstre har to fynske folketingskandidater: Lars Christian Lilleholt og Erling Bonnesen.

Selvom sidstnævnte mand har siddet i Folketinget i 18 år, skal Erling Bonnesen ikke regne med, at der bliver plads til ham i en regering.

Til gengæld kan den tidligere Venstre-minister Lars Christian Lilleholt måske se frem til endnu en gang at kunne kalde sig minister.

- Det, der taler for, er helt klart, at han har prøvet det før, og der er ikke så mange tilbage i Venstres gruppe, som har ministererfaring. Så taler det også for, at han er en meget loyal støtte til Jakob Ellemann-Jensen, og hvis der er noget, han har brug for, så er det loyale støtter.

På minussiden nævner Michael Kristiansen den tidligere ministers alder og helbred. I 2021 måtte Lars Christian Lilleholt tage orlov fra Folketinget på grund af sygdom.

En fynsk joker hos Moderaterne?

Flere velkendte navne er i spil for Moderaterne. Men der er også en joker på Fyn.

For det kræver ikke en plads i Folketinget at få en post som minister i en regering. Og det kan blive interessant, hvis Moderaterne ender med at blive en del af regeringen, lyder det fra Michael Kristiansen.

- Jeg tror faktisk også, der er en joker, som mange ikke har tænkt på på nuværende tidspunkt. Det er Jens Heimburger for Moderaterne. Han er godt nok ikke valgt jo, men han er en slags pengemand og organisationsmand bag Lars Løkkes projekt. Det vil ikke overraske mig, hvis han bliver minister, siger Michael Kristiansen.

Jens Heimburger ejer sydfynske Flintholm Gods og er stifter af virksomheden Dansk Generationsskifte, der hjælper andre virksomheder med videresalg, og så har han tidligere siddet i Folketinget for Konservative.

- Det betyder, at han har en vis erfaring med politik. Jeg tror også, at han er en af dem, der har ventet i mange år på et comeback i politik. Jeg tror, det vil være en særlig fryd for ham at blive minister i en regering, hvor de konservative ikke er med.

En af dem, der til gengæld er valgt ind i Folketinget for Moderaterne, er Rosa Eriksen. Hun skal dog ikke regne med, at der bliver plads til hende i en kommende regering.

- Lars Løkke får ikke så mange ministerposter, og han er nødt til at sætte nogle rigtig erfarne folk ind på de poster. Derfor tror jeg mere på Jens Heimburger end på Rosa Eriksen.

Det skabte postyr i Venstres fynske bagland, at Jakob Ellemann-Jensen har droppet kravet om en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens rolle i minksagen for at blive en del af den kommende regering, men nu er der igen fuld opbakning til partiformanden.