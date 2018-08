Fynsk kommune vil skabe flere arbejdspladser

Der mangler arbejdspladser i Nyborg Kommune, og derfor vil man i samarbejde med erhvervslivet etablere flere private arbejdspladser.

Der er ikke nok arbejde i Nyborg Kommune. På trods af, at man sidste år blev den 11. mest erhvervsvenlige kommune i Danmark, står det skidt til med arbejdspladser i Nyborg.

Tilbage i maj viste tal fra Beskæftigelsesministeriet, at Nyborg var en af de kun seks kommuner i landet, hvor der var kommet færre arbejdspladser end sidste år.

Derfor foreslår Venstre med borgmester Kenneth Muhs i spidsen at oprette en task force med repræsentanter fra erhvervslivet, brancheorganisationer og fagforeninger. Sammen skal man skabe flere private arbejdspladser.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er erhvervslivet, der har fingeren på pulsen. I Nyborg Kommune har vi et supergodt samarbejde med virksomhederne, og derfor er det helt oplagt, at vi beder vores virksomheder om at være med til at komme med nogle anbefalinger.

Nyborg-virksomheden Munck har sagt ja til at være en del af task forcen. Foto: Ken Petersen

- Det skal munde ud i, at vi kan skaffe flere private arbejdspaldser og meget gerne også flere virksomheder, siger Kenneth Muhs til TV 2/Fyn.

Penge følger med

Tilbage i 2013 blev et lignende projekt lanceret i Odense Kommune. Her kom task forcen ud med fem anbefalinger og en opfordring til Odense Kommune om at bruge 100 millioner kroner om året på anbefalingerne.

Kenneth Muhs sætter ikke beløb på, men forsikrer, at der er penge nok til at udføre task forcens anbefalinger.

- Vi er villige til at smide det i, der giver mening og effekt, siger han.

Hos kommunens socialdemokrater er forslaget om en task force en glædelig nyhed.

- Jeg synes, det er på tide, at Venstre gør noget for erhvervsudviklingen. Vi kan jo se, at det kun går én vej, og det er tilbage, siger Vibeke Ejlertsen (S).

Finder inspiration ude fra

For at vende skuden ser hun dog gerne, at task force-gruppen ikke kun kommer til at bestå af folk fra det nyborgensiske erhvervsliv.

- Jeg tror også, vi er nødt til at have nogle med, der kommer ude fra og kan se tingene ude fra, siger hun.

Kommunens borgmester lægger vægt på, at kommunen allerede vender blikket mod andre fynske kommuner for at finde inspiration.

- Vi mener selv, at vi finder gode idéer her, men vi kigger selvfølgelig også bredt ud, fortæller Kenneth Muhs.

Hvem der skal sidde i task force-gruppen er endnu ikke endeligt på plads, men blandt andre skal den store nyborg-virksomhed Munck sidde med ved bordet.

